Ryt Bankは創業当初から、迅速で大胆、かつスケールを前提に設計されたスタートアップ精神で事業を運営してきました。AIは、インテリジェントな送金から支出に関する知見、会話型のサポートに至るまで、あらゆる機能を支えています。

マレーシアの銀行の未来を切り拓く中で、Ryt Bankは、スピード、インテリジェンス、ユーザー体験の新たなベンチマークを設定しています。しかし、その成功には、より根本的な要素、すなわちデジタルバンキングの新時代をサポートできる、セキュリティが確保されたAPI主導の基盤が必要でした。

APIは、コア・バンキング・システム、マイクロサービス、ベンダー統合、AIモデル、モバイルアプリを接続する、Ryt BankのAIを活用した体験のバックボーンです。APIは重要なシステムを相互に接続するため、同行ではネットワーク全体のすべてのAPIと、それらがもたらすリスクを完全に可視化する必要があります。「APIのおかげで、高速で安全、かつ革新的なデジタル・バンキング・エコシステムを提供できます。しかし、それらを完全に可視化できなければ、コンプライアンスの問題や運用上の死角が生じるリスクがありました」と、Ryt BankのCTOであるNic Ngoo氏は説明します。