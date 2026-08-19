Como o primeiro banco do mundo impulsionado por IA, o Ryt Bank se propôs a oferecer experiências bancárias rápidas, inteligentes e seguras para milhões de malaios. No entanto, embora as APIs impulsionem o fluxo de dados em todo o banco, a transparência limitada das APIs e os desafios de conformidade em sua plataforma de nuvem anterior criaram lacunas de visibilidade que ameaçavam a governança, a eficiência operacional e a confiança dos clientes. Ao adotar as soluções da Akamai, o Ryt Bank obteve um inventário completo de APIs, reforçou sua postura de segurança e alinhou seu ecossistema digital aos requisitos do Gerenciamento de riscos em tecnologia (Risk Management in Technology, RMiT).
Criando uma experiência bancária segura e impulsionada por IA
Criando um banco digital de última geração
Desde o primeiro dia, o Ryt Bank tem atuado com a mentalidade de uma startup: ágil, ousado e projetado para crescer. A IA está por trás de tudo, desde transferências de pagamentos inteligentes até análises de gastos e suporte conversacional.
Ao moldar o futuro do setor bancário na Malásia, o Ryt Bank está estabelecendo novos padrões de referência em termos de rapidez, inteligência e experiência do usuário. Mas o sucesso dependia de algo mais profundo: uma base sólida, orientada por APIs, capaz de sustentar uma nova era no setor bancário digital.
As APIs são a espinha dorsal da experiência baseada em IA do Ryt Bank, conectando sistemas bancários centrais, microsserviços, integrações com fornecedores, modelos de IA e nosso aplicativo móvel. Como as APIs conectam sistemas essenciais, o banco precisa ter visibilidade total de todas as APIs em sua rede e dos riscos que elas representam. "As APIs nos permitem oferecer um ecossistema bancário digital rápido, seguro e inovador. Mas, sem uma visibilidade completa sobre elas, corríamos o risco de enfrentar problemas de conformidade e pontos cegos operacionais", explicou Nic Ngoo, CTO do Ryt Bank.
O open banking aumentou as expectativas em relação à segurança
O movimento de open banking da Malásia acelerou a necessidade do banco de contar com um ecossistema mais conectado, mas ao mesmo tempo regulamentado. "O open banking está alinhado com a forma como construímos as nossas experiências", comentou Ngoo. "No entanto, isso exige uma tecnologia resiliente, segura e cuidadosamente regulada. A confiança e a proteção precisam estar incorporadas em cada integração."
Para isso, o Ryt Bank precisa de uma plataforma de segurança capaz de lidar com o crescimento dinâmico das APIs, workloads baseados em IA e verificação contínua de conformidade.
As restrições impostas no contexto atual geraram riscos potenciais até então desconhecidos
A ausência da descoberta automatizada de APIs e de um inventário completo de APIs, ambos essenciais para demonstrar conformidade, gerou uma sobrecarga operacional. "Minha equipe dedicou um tempo considerável ao monitoramento manual e à compensação da falta de visibilidade das APIs e da detecção de ameaças", explicou Ngoo.
Mais importante ainda, essa limitação trouxe um risco à segurança. "As APIs são fundamentais para os nossos serviços. Uma proteção insuficiente pode expor dados confidenciais ou comprometer a disponibilidade dos serviços, o que coloca em risco a confiança dos clientes e o cumprimento das normas regulatórias", continuou ele.
Por que o Ryt Bank escolheu a Akamai
Após um rigoroso processo de avaliação, o Ryt Bank escolheu a Akamai por sua stack de segurança completa e adaptável, além de seu forte alinhamento com os requisitos do setor bancário e as necessidades de segurança em constante evolução. "A Akamai fornece uma cobertura geográfica abrangente por meio de sua rede dedicada de pontos de edge e de seus relacionamentos diretos com operadoras de telecomunicações", afirmou Ngoo. "Recursos de descoberta automatizada, detecção de anomalias comportamentais, WAF e proteção contra bots, incluindo um mecanismo WAF adaptativo, se alinham melhor à nossa postura de segurança e às nossas necessidades em transformação. Além disso, oferece um SLA com 100% de tempo de atividade."
O banco adotou duas soluções da Akamai:
- App & API Protector: com WAF adaptável, mitigação de bots e proteção consistente para o tráfego web e de APIs
- API Security: permite a descoberta automática de APIs, o gerenciamento de inventário, a análise de comportamento e a detecção de anomalias
Juntas, essas soluções oferecem ao Ryt Bank proteção unificada em ambientes web, móveis e baseados em IA, além de visibilidade completa das APIs gerenciadas e das não gerenciadas. Elas também permitem uma defesa adaptativa e automatizada, baseada no compartilhamento de inteligência entre o WAF e a proteção do tempo de execução de APIs.
Integração sem interrupções
O processo de integração foi estruturado e dividido em etapas para minimizar riscos. A integradora de sistemas Nutworkz desempenhou um papel fundamental na execução do projeto. "Começamos mapeando todos os controles de segurança, regras do WAF, configurações de bots e políticas de DDoS, para que pudessem ser replicados e otimizados na Akamai", comentou Ngoo.
A Nutworkz também gerenciou a migração de domínios e garantiu que a validação SSL/TLS e o roteamento do tráfego ocorressem sem interrupções. O processo permitiu que o banco tivesse uma visão imediata dos padrões de tráfego e dos riscos potenciais relacionados às APIs.
Alcançando total visibilidade das APIs e preparação para a conformidade
Com uma estrutura de segurança de API abrangente e adaptável, o Ryt Bank reduziu os custos operacionais e reforçou sua resiliência contra ameaças em constante evolução. "Com total transparência tanto no tráfego norte-sul quanto no leste-oeste, agora temos um inventário completo e dinâmico de todas as APIs em uso, sem precisar de informações da equipe de desenvolvimento", afirmou Ngoo.
Além disso, o banco identificou e eliminou rapidamente as APIs sombra, um dos maiores riscos de conformidade. "A Akamai oferece pontuação contextual e alertas para comportamentos suspeitos, como padrões de uso anormais ou possíveis abusos. Isso reforça a governança e aumenta nossa confiança em cumprir o RMiT."
Ngoo também destacou a nova confiança do banco em relação à sua postura de segurança. "Temos certeza de que nossa infraestrutura de API e nossas aplicações estão completamente protegidas contra todos os tipos de ataques."
Fortalecendo a segurança para o crescimento de longo prazo
A Akamai ajudou o Ryt Bank a estabelecer uma segurança desenvolvida para acompanhar o crescimento. "À medida que as ameaças evoluem e nossa presença se expande, a Akamai nos oferece confiança", disse Ngoo. Ele destacou o impacto da proteção adaptativa de WAF, da sólida mitigação de DDoS e da segurança de APIs desenvolvida para serviços financeiros. "A Akamai garante 100% de tempo de atividade e reforça a nossa postura de segurança."
Olhando para o futuro, a Akamai continua sendo um dos principais facilitadores do plano de ação do banco em matéria de IA e serviços bancários digitais. "A Akamai nos permite inovar com segurança, manter a conformidade e oferecer serviços ininterruptos à medida que crescemos", concluiu Ngoo.
Sobre o Ryt Bank
O Ryt Bank é o primeiro banco do mundo impulsionado por IA, liderado pelo YTL Group em parceria com a Sea Limited. Comprometido com a inovação inclusiva, o Ryt Bank combina tecnologia e inteligência cultural para tornar os serviços bancários mais simples, inteligentes e seguros para todos os malaios.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.