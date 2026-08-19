Desde o primeiro dia, o Ryt Bank tem atuado com a mentalidade de uma startup: ágil, ousado e projetado para crescer. A IA está por trás de tudo, desde transferências de pagamentos inteligentes até análises de gastos e suporte conversacional.

Ao moldar o futuro do setor bancário na Malásia, o Ryt Bank está estabelecendo novos padrões de referência em termos de rapidez, inteligência e experiência do usuário. Mas o sucesso dependia de algo mais profundo: uma base sólida, orientada por APIs, capaz de sustentar uma nova era no setor bancário digital.

As APIs são a espinha dorsal da experiência baseada em IA do Ryt Bank, conectando sistemas bancários centrais, microsserviços, integrações com fornecedores, modelos de IA e nosso aplicativo móvel. Como as APIs conectam sistemas essenciais, o banco precisa ter visibilidade total de todas as APIs em sua rede e dos riscos que elas representam. "As APIs nos permitem oferecer um ecossistema bancário digital rápido, seguro e inovador. Mas, sem uma visibilidade completa sobre elas, corríamos o risco de enfrentar problemas de conformidade e pontos cegos operacionais", explicou Nic Ngoo, CTO do Ryt Bank.