La mancanza di un'individuazione automatizzata delle API e di un inventario completo delle API, entrambi essenziali per dimostrare la conformità, hanno portato a un sovraccarico operativo. "Il mio team ha dedicato molto tempo al monitoraggio manuale e alla compensazione per la mancanza di visibilità delle API e il rilevamento delle minacce", ha spiegato Ngoo.

Soprattutto, questa limitazione ha introdotto nuovi rischi per la sicurezza. "Le API sono fondamentali per i nostri servizi. Una protezione insufficiente potrebbe esporre dati sensibili o compromettere la disponibilità, minacciando la fiducia dei clienti e la conformità alle normative", ha continuato.