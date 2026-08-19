Ryt Bank, la prima banca al mondo basata sull'intelligenza artificiale, si è preparata per offrire experience bancarie veloci, intelligenti e sicure per milioni di clienti in Malesia. Tuttavia, con le API che potenziano il flusso di dati in tutta la banca, le sfide legate alla trasparenza limitata delle API e alla conformità con la sua piattaforma cloud esistente hanno creato lacune di visibilità che minacciano la governance, l'efficienza operativa e la fiducia dei clienti. Adottando le soluzioni di Akamai, Ryt Bank ha ottenuto l'inventario completo delle API, rafforzato il proprio sistema di sicurezza e allineato il proprio ecosistema digitale con i requisiti della RMiT (Risk Management in Technology).
Creare un'experience di banking sicura e basata sull'intelligenza artificiale
Creazione di una banca digitale di nuova generazione
Sin dal primo giorno, Ryt Bank ha operato con una mentalità propria della start-up: veloce, sicura e progettata per scalare. L'intelligenza artificiale potenzia tutto, dai trasferimenti intelligenti dei pagamenti alle informazioni sulle spese e al supporto conversazionale.
Plasmando il futuro del banking in Malesia, Ryt Bank sta definendo nuovi parametri di riferimento in termini di velocità, intelligenza e user experience. Tuttavia, il successo dipende da qualcosa di più profondo: una base sicura e basata sulle API in grado di supportare una nuova era nel digital banking.
Le API sono la spina dorsale delle experience basate sull'intelligenza artificiale di Ryt Bank, che collega i principali sistemi bancari, i microservizi, le integrazioni dei fornitori, i modelli di AI e la nostra app mobile. Poiché le API collegano sistemi critici, la banca ha bisogno di piena visibilità su ogni API della sua rete e dei rischi correlati. "Le API ci consentono di offrire un ecosistema di digital banking rapido, sicuro e innovativo. Tuttavia, senza una completa visibilità su di esse, abbiamo rischiato di incorrere in problemi di conformità e punti ciechi operativi", ha spiegato Nic Ngoo, CTO di Ryt Bank.
L'open banking ha aumentato le aspettative in termini di sicurezza
Il movimento dell'open banking in Malesia ha accelerato la necessità della banca di un ecosistema più connesso, ma controllato. "L'open banking è in linea con il modo in cui abbiamo creato le nostre experience", ha affermato Ngoo. "tuttavia, il settore aveva bisogno di tecnologie resilienti, sicure e ben gestite. La fiducia e la protezione dovevano essere incorporate in ogni integrazione".
Per supportare queste esigenze, Ryt Bank ha richiesto una piattaforma di sicurezza in grado di gestire la crescita dinamica delle API, i carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale e la verifica continua della conformità.
Le restrizioni nel contesto attuale hanno portato a potenziali rischi invisibili
La mancanza di un'individuazione automatizzata delle API e di un inventario completo delle API, entrambi essenziali per dimostrare la conformità, hanno portato a un sovraccarico operativo. "Il mio team ha dedicato molto tempo al monitoraggio manuale e alla compensazione per la mancanza di visibilità delle API e il rilevamento delle minacce", ha spiegato Ngoo.
Soprattutto, questa limitazione ha introdotto nuovi rischi per la sicurezza. "Le API sono fondamentali per i nostri servizi. Una protezione insufficiente potrebbe esporre dati sensibili o compromettere la disponibilità, minacciando la fiducia dei clienti e la conformità alle normative", ha continuato.
Perché Ryt Bank ha scelto Akamai
Dopo un rigoroso processo di valutazione, Ryt Bank ha scelto Akamai per il suo stack di sicurezza completo e adattivo, nonché per il forte allineamento con i requisiti bancari e le esigenze di sicurezza in continua evoluzione. "Akamai ha fornito una copertura geografica completa con la sua rete dedicata di posizioni sull'edge e di relazioni dirette con le società di telecomunicazioni", ha affermato Ngoo. "Le funzionalità di individuazione automatizzata, rilevamento delle anomalie comportamentali, soluzioni WAF e protezione dai bot, incluso un motore WAF adattivo, si sono allineate meglio con il nostro sistema di sicurezza e le esigenze aziendali in continua evoluzione, inoltre, possiamo usufruire di uno SLA con un tempo di attività del 100%".
La banca ha adottato due soluzioni di Akamai:
- App & API Protector: fornisce WAF adattiva, mitigazione dei bot e protezione coerente per il traffico web e API
- API Security: consente l'individuazione automatizzata delle API, l'inventario, l'analisi comportamentale e il rilevamento delle anomalie
Insieme, queste soluzioni forniscono a Ryt Bank una protezione unificata in ambienti basati su web, dispositivi mobili e intelligenza artificiale, oltre a una visibilità completa sulle API gestite e non gestite. Inoltre, le soluzioni consentono una difesa adattiva e automatizzata basata sull'intelligence condivisa tra protezione del runtime delle API e delle regole WAF.
Onboarding senza interruzioni
L'onboarding è stato strutturato e impostato su più fasi per ridurre al minimo i rischi correlati. L'integratore di sistemi Nutworkz ha svolto un ruolo centrale nell'esecuzione. "Abbiamo iniziato a mappare tutti i controlli di sicurezza (regole WAF, impostazioni per i bot e policy DDoS) in modo da poterli replicare e ottimizzare in Akamai", ha affermato Ngoo.
Inoltre, Nutworkz ha gestito la migrazione dei domini e ha garantito la transizione della convalida SSL/TLS e del routing del traffico. Il processo ha fornito alla banca una visibilità immediata sui modelli di traffico e sui potenziali rischi per le API.
Ottenere un livello completo di conformità e visibilità sulle API
Grazie a un sistema di sicurezza delle API completo e adattivo, Ryt Bank ha ridotto i costi operativi e rafforzato la sua resilienza contro l'evoluzione delle minacce. "Con la massima trasparenza del traffico sia nord-sud che est-ovest, possiamo ora disporre di un inventario completo e dinamico di ogni API in uso, senza la necessità di input da parte del team di sviluppo", ha affermato Ngoo.
Inoltre, la banca ha rapidamente riscontrato ed eliminato le API ombra, uno dei maggiori rischi per la conformità. "Akamai fornisce punteggi contestuali e avvisi per comportamenti sospetti come modelli di utilizzo anomali o potenziali abusi. Ciò ha rafforzato la governance e migliorato la nostra fiducia nel rispetto della RMiT."
Anche Ngoo ha sottolineato la nuova fiducia della banca nel suo approccio alla sicurezza. "Siamo certi che le nostre applicazioni e le nostre API siano protette end-to-end da tutti i tipi di attacchi".
Rafforzamento della sicurezza per una crescita a lungo termine
Akamai ha aiutato Ryt Bank a stabilire un sistema di sicurezza progettato per risultare scalabile. "Con l'evolversi delle minacce e la crescita della nostra presenza digitale, Akamai ci offre la massima sicurezza", ha affermato Ngoo, sottolineando l'impatto esercitato da una protezione WAF adattiva, da una solida mitigazione degli attacchi DDoS e da un sistema di sicurezza delle API progettato per i servizi finanziari. "Akamai assicura un tempo di attività del 100% e rafforza il nostro sistema di sicurezza".
Guardando al futuro, Akamai rimane una delle principali aziende che promuovono la roadmap della banca per l'intelligenza artificiale e il digital banking. "Akamai ci garantisce di poterci innovare in modo sicuro, mantenere la conformità e fornire servizi senza interruzioni man mano che la nostra azienda scala", ha concluso Ngoo.
Informazioni su Ryt Bank
Ryt Bank è la prima banca al mondo basata sull'intelligenza artificiale, guidata da YTL Group in collaborazione con Sea Limited. Impegnata nell'innovazione inclusiva, Ryt Bank unisce la tecnologia all'intelligence culturale, rendendo le attività bancarie più semplici, intelligenti e sicure per tutti i clienti in Malesia.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi per il cloud computing e la cybersecurity che potenzia e protegge le attività aziendali online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.