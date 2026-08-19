Dès sa fondation, Ryt Bank a adopté l'état d'esprit d'une start-up : rapidité, audace et capacité à monter en charge. L'IA est au cœur de ses opérations, qu'il s'agisse des virements intelligents, de l'analyse des dépenses ou encore de l'assistance conversationnelle.

En façonnant l'avenir du secteur bancaire en Malaisie, Ryt Bank établit de nouvelles références en matière d'efficacité, d'intelligence et d'expérience utilisateur. Toutefois, cette réussite reposait avant tout sur un socle sécurisé, piloté par les API, capable de soutenir une nouvelle ère de la banque digitale.

Les API constituent l'épine dorsale de l'expérience bancaire alimentée par l'IA que propose Ryt Bank. Elles relient les principaux systèmes bancaires, les microservices, les intégrations avec les fournisseurs, les modèles d'IA et l'application pour mobile de la banque. Parce que les API connectent des systèmes critiques, l'établissement doit disposer d'une visibilité totale sur chacune d'elles ainsi que sur les risques associés. « Les API nous permettent de fournir un écosystème bancaire digital rapide, sécurisé et innovant. Mais sans visibilité complète sur ces API, nous nous exposions à des problèmes de conformité et à des angles morts sur le plan opérationnel », explique Nic Ngoo, directeur technique de Ryt Bank.