En tant que première banque au monde propulsée par l'IA, Ryt Bank avait pour ambition d'offrir à des millions de Malaisiens une expérience bancaire rapide, intelligente et sécurisée. Mais alors que les API assuraient les flux de données à l'échelle de la banque, la visibilité limitée sur ces API et les difficultés de conformité liées à son ancienne plateforme cloud ont créé des angles morts qui mettaient en péril sa gouvernance, son efficacité opérationnelle et la confiance de ses clients. Grâce aux solutions Akamai, Ryt Bank a pu compléter son inventaire d'API, renforcer sa stratégie de sécurité et aligner son écosystème digital sur les exigences du cadre RMiT (Risk Management in Technology).
Créer une expérience bancaire sécurisée et optimisée par l'IA
Une banque digitale de nouvelle génération
Dès sa fondation, Ryt Bank a adopté l'état d'esprit d'une start-up : rapidité, audace et capacité à monter en charge. L'IA est au cœur de ses opérations, qu'il s'agisse des virements intelligents, de l'analyse des dépenses ou encore de l'assistance conversationnelle.
En façonnant l'avenir du secteur bancaire en Malaisie, Ryt Bank établit de nouvelles références en matière d'efficacité, d'intelligence et d'expérience utilisateur. Toutefois, cette réussite reposait avant tout sur un socle sécurisé, piloté par les API, capable de soutenir une nouvelle ère de la banque digitale.
Les API constituent l'épine dorsale de l'expérience bancaire alimentée par l'IA que propose Ryt Bank. Elles relient les principaux systèmes bancaires, les microservices, les intégrations avec les fournisseurs, les modèles d'IA et l'application pour mobile de la banque. Parce que les API connectent des systèmes critiques, l'établissement doit disposer d'une visibilité totale sur chacune d'elles ainsi que sur les risques associés. « Les API nous permettent de fournir un écosystème bancaire digital rapide, sécurisé et innovant. Mais sans visibilité complète sur ces API, nous nous exposions à des problèmes de conformité et à des angles morts sur le plan opérationnel », explique Nic Ngoo, directeur technique de Ryt Bank.
L'« open banking » a renforcé les exigences de sécurité
Le mouvement de l'« open banking » (services bancaires ouverts) en Malaisie a accéléré le besoin de disposer d'un écosystème plus connecté, tout en maintenant une gouvernance rigoureuse. « L'open banking s'inscrit parfaitement dans l'approche que nous avons adoptée pour concevoir nos expériences digitales, indique Nic Ngoo. Mais cela exigeait une technologie résiliente, sécurisée et encadrée par une gouvernance réfléchie. La confiance et la protection devaient être incorporées à chaque intégration. »
Pour répondre à ces enjeux, Ryt Bank recherchait une plateforme de sécurité capable d'accompagner la croissance dynamique des API, de gérer les charges de travail basées sur l'IA et d'appliquer une vérification continue de la conformité.
Les contraintes de l'environnement existant engendraient des angles morts susceptibles d'exposer la banque à des risques
L'absence de mécanismes automatisés de détection des API et d'un inventaire exhaustif des API, deux éléments indispensables pour démontrer la conformité, entraînait une surcharge opérationnelle. « Mon équipe passait beaucoup de temps à surveiller manuellement les API et à compenser les lacunes en matière de visibilité ainsi que le manque de capacités de détection des menaces », ajoute Nic Ngoo.
Plus préoccupant encore, cette limitation introduisait un risque de sécurité. « Les API sont essentielles à nos services. Une protection insuffisante pourrait exposer des données sensibles ou interrompre la disponibilité des services, ce qui mettrait en péril la confiance de nos clients et notre conformité réglementaire », poursuit-il.
Pourquoi Ryt Bank a choisi Akamai
À l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, Ryt Bank a retenu Akamai pour la richesse de son portefeuille de solutions de sécurité adaptatives, qui répondait parfaitement aux exigences du secteur bancaire et à l'évolution des besoins en matière de sécurité. « Akamai nous offrait une couverture géographique complète grâce à son réseau dédié de points de présence en bordure de l'Internet et à ses relations directes avec les opérateurs de télécommunications, explique Nic Ngoo. Les fonctionnalités de découverte automatisée, de détection des anomalies comportementales, de pare-feu d'application Web (WAF) et de protection contre les bots, notamment grâce à un moteur WAF adaptatif, correspondaient davantage à notre stratégie de sécurité et à nos besoins évolutifs. Ses solutions s'accompagnaient également d'un SLA garantissant 100 % de disponibilité. »
La banque a adopté deux solutions Akamai :
- App & API Protector : fournit un WAF adaptatif, des mécanismes d'atténuation des bots et une protection cohérente du trafic Web et des API
- API Security : assure la détection automatisée des API, leur inventaire, leur analyse comportementale et l'identification des anomalies
Combinées, ces solutions offrent à Ryt Bank une protection unifiée qui couvre les environnements Web, mobiles et basés sur l'IA, tout en garantissant une visibilité complète sur les API gérées comme non gérées. Elles permettent également de mettre en place une défense automatisée et adaptative reposant sur le partage d'informations entre le WAF et les mécanismes de protection de l'exécution des API.
Une mise en œuvre sans interruption
Le déploiement a été mené de façon progressive et structurée afin de limiter les risques. L'intégrateur système Nutworkz a joué un rôle central dans l'exécution du projet. « Nous avons commencé par cartographier l'ensemble des contrôles de sécurité, notamment les règles WAF, les paramètres de protection contre les bots et les politiques DDoS, afin de pouvoir les reproduire et les optimiser dans l'environnement Akamai », relate Nic Ngoo.
Nutworkz a également pris en charge la migration des domaines et veillé à ce que la validation SSL/TLS ainsi que le routage du trafic soient transférés de façon fluide. Ce processus a permis à la banque d'obtenir une visibilité immédiate sur les schémas de trafic et sur les risques liés aux API.
Une visibilité complète sur les API et une conformité renforcée
Grâce à un cadre de sécurité des API complet et adaptatif, Ryt Bank a réduit sa charge opérationnelle tout en améliorant sa résilience face à l'évolution des menaces. « Grâce à une transparence totale sur le trafic nord-sud et est-ouest, nous disposons désormais d'un inventaire complet et dynamique de toutes les API utilisées, sans avoir besoin de solliciter les équipes de développement », précise Nic Ngoo.
Par ailleurs, la banque a rapidement identifié puis éliminé les API fantômes, l'un des principaux risques de conformité. « Akamai fournit une notation contextuelle ainsi que des alertes en cas de comportements suspects, comme des schémas d'utilisation anormaux ou des abus potentiels. Cela nous a permis de renforcer notre gouvernance et notre confiance dans notre capacité à satisfaire aux exigences RMiT. »
Nic Ngoo souligne également la confiance nouvelle de la banque dans sa stratégie de sécurité : « Nous avons la certitude que notre infrastructure d'API et nos applications bénéficient d'une protection de bout en bout contre tous types d'attaques. »
Une sécurité conçue pour soutenir une croissance durable
Akamai a aidé Ryt Bank à mettre en place une sécurité pensée pour monter en charge. « À mesure que les menaces évoluent et que notre empreinte digitale s'étend, Akamai nous apporte une véritable tranquillité d'esprit », déclare Nic Ngoo. Il met en avant l'impact du WAF adaptatif, des solides capacités d'atténuation des attaques DDoS et d'une sécurité des API spécialement conçue pour les services financiers. « Akamai garantit 100 % de disponibilité et consolide notre stratégie de sécurité. »
Pour l'avenir, Akamai demeure l'un des piliers de la feuille de route de la banque en matière d'IA et de banque digitale. « Akamai nous permet d'innover en toute sécurité, de maintenir notre conformité et d'assurer la continuité de nos services à mesure que nous nous développons », conclut Nic Ngoo.
À propos de Ryt Bank
Ryt Bank est la première banque au monde propulsée par l'IA, dirigée par le groupe YTL en partenariat avec Sea Limited. Engagée en faveur d'une innovation inclusive, Ryt Bank allie technologie et intelligence culturelle afin de rendre les services bancaires plus simples, plus intelligents et plus sûrs pour tous les Malaisiens.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège la vie en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de cloud computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.