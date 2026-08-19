Ryt Bank ha mantenido desde el primer día el espíritu de una start-up: rapidez, valentía y capacidad para crecer a gran escala. La IA está presente en todo, desde las transferencias de pagos inteligentes hasta el análisis del gasto y la atención conversacional.

El Banco Ryt está redefiniendo el futuro de la banca en Malasia y estableciendo nuevos estándares en velocidad, inteligencia y experiencia de usuario. Pero, para alcanzar el éxito, hacía falta una base más sólida: una infraestructura segura y basada en API capaz de impulsar una nueva etapa de la banca digital.

Las API son la columna vertebral de la experiencia del Banco Ryt basada en IA, ya que conectan los sistemas bancarios centrales, los microservicios, las integraciones con proveedores, los modelos de IA y nuestra aplicación móvil. Como las API conectan sistemas críticos, el banco necesita contar con una visibilidad total de todas las API de su red y de los riesgos asociados. "Las API nos permiten ofrecer un ecosistema de banca digital ágil, seguro e innovador. Sin embargo, sin una visibilidad completa, nos exponíamos a riesgos de incumplimiento normativo y a puntos ciegos operativos", explica NIC Ngoo, director de tecnología del Banco Ryt.