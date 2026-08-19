El Banco Ryt, el primer banco del mundo basado en IA, se propuso ofrecer experiencias bancarias rápidas, inteligentes y seguras para millones de malayos. Sin embargo, al depender el flujo de datos del banco de las API, la limitada transparencia de las API y los desafíos de cumplimiento en su plataforma de nube anterior crearon brechas de visibilidad que amenazaban la gobernanza, la eficiencia operativa y la confianza de los clientes. La adopción de las soluciones de Akamai permitió al Banco Ryt disponer de un inventario completo de API, reforzar su seguridad y garantizar que su ecosistema digital cumpliera los requisitos de RMiT (Risk Management in Technology).
Creación de una experiencia bancaria segura basada en IA
Creación de un banco digital de última generación
Ryt Bank ha mantenido desde el primer día el espíritu de una start-up: rapidez, valentía y capacidad para crecer a gran escala. La IA está presente en todo, desde las transferencias de pagos inteligentes hasta el análisis del gasto y la atención conversacional.
El Banco Ryt está redefiniendo el futuro de la banca en Malasia y estableciendo nuevos estándares en velocidad, inteligencia y experiencia de usuario. Pero, para alcanzar el éxito, hacía falta una base más sólida: una infraestructura segura y basada en API capaz de impulsar una nueva etapa de la banca digital.
Las API son la columna vertebral de la experiencia del Banco Ryt basada en IA, ya que conectan los sistemas bancarios centrales, los microservicios, las integraciones con proveedores, los modelos de IA y nuestra aplicación móvil. Como las API conectan sistemas críticos, el banco necesita contar con una visibilidad total de todas las API de su red y de los riesgos asociados. "Las API nos permiten ofrecer un ecosistema de banca digital ágil, seguro e innovador. Sin embargo, sin una visibilidad completa, nos exponíamos a riesgos de incumplimiento normativo y a puntos ciegos operativos", explica NIC Ngoo, director de tecnología del Banco Ryt.
La banca abierta planteó mayores exigencias de seguridad
El desarrollo de la banca abierta en Malasia hizo aún más necesario contar con un ecosistema más conectado y, al mismo tiempo, mejor controlado. "La banca abierta encaja perfectamente con la manera en que concebimos nuestras experiencias", apunta Ngoo. "Pero para ello era necesaria una tecnología resiliente, segura y cuidadosamente gestionada. La confianza y la seguridad debían formar parte de cada integración desde el primer momento".
Para hacer frente a estas necesidades, el Banco Ryt requería una plataforma de seguridad capaz de adaptarse al crecimiento dinámico de las API, gestionar cargas de trabajo basadas en IA y verificar de forma continua el cumplimiento normativo.
Las restricciones del entorno actual generaban posibles riesgos no identificados
La falta de detección automatizada y de un inventario completo de API, imprescindibles para demostrar el cumplimiento normativo, incrementaba el esfuerzo operativo. "Mi equipo dedicaba mucho tiempo a supervisar manualmente el entorno y a suplir las carencias en materia de visibilidad de las API y detección de amenazas", explica Ngoo.
Pero, sobre todo, esta limitación aumentaba el riesgo de seguridad. "Las API desempeñan un papel crítico en nuestros servicios. Una protección insuficiente podría exponer datos confidenciales o afectar a la disponibilidad, y poner en riesgo la confianza de los clientes y el cumplimiento normativo.
Motivos por los que el Banco Ryt eligió Akamai
Tras analizar distintas opciones, el Banco Ryt optó por Akamai por su enfoque integral y adaptable de la seguridad, así como por su adecuación a los requisitos bancarios y a las nuevas necesidades de protección. "Akamai ofrecía una cobertura geográfica muy amplia gracias a su red dedicada de puntos de presencia en el Edge y a sus acuerdos directos con operadores de telecomunicaciones", señala Ngoo. "La detección automatizada, la identificación de anomalías de comportamiento, el WAF y la protección frente a bots —incluido un motor WAF adaptable— respondían mejor a nuestro modelo de seguridad y a unas necesidades en continua evolución". También ofrecía un SLA con un compromiso de disponibilidad del 100 %".
El banco adoptó dos soluciones de Akamai:
- App & API Protector: Ofrece un WAF adaptativo, mitigación de bots y protección homogénea del tráfico web y de las API
- API Security: Facilita la detección y catalogación automatizadas de las API, junto con el análisis del comportamiento y la identificación de anomalías
Combinadas, estas soluciones permiten al Banco Ryt proteger de forma unificada sus entornos web, móviles y basados en IA, al tiempo que obtiene una visibilidad completa de todas sus API, estén o no gestionadas. Además, proporcionan defensa automatizada y adaptable gracias al intercambio de inteligencia entre el WAF y la protección de las API en tiempo de ejecución.
Puesta en marcha sin interrupciones
El proceso se organizó de forma estructurada y gradual para reducir al mínimo los riesgos. Nutworkz, como integrador de sistemas, desempeñó un papel clave en la ejecución. "El primer paso fue revisar y documentar todos los controles de seguridad —desde las reglas del WAF hasta la configuración de bots y las políticas de DDoS— para poder reproducirlos y optimizarlos en Akamai", apunta Ngoo.
Nutworkz también gestionó la migración de dominios y garantizó que tanto la validación SSL/TLS como el enrutamiento del tráfico se trasladaran de forma transparente. El proceso permitió al banco obtener de inmediato una visión clara de los patrones de tráfico y de los posibles riesgos de las API.
Control total de las API y preparación para el cumplimiento normativo
La implantación de un marco integral y adaptable de seguridad de API permitió al Banco Ryt reducir el esfuerzo operativo y mejorar su resiliencia ante amenazas cambiantes. "Ahora tenemos visibilidad completa tanto del tráfico norte-sur como del tráfico este-oeste, lo que nos permite mantener un inventario dinámico y exhaustivo de todas las API en uso sin depender del equipo de desarrollo", explica Ngoo.
El banco también pudo localizar y eliminar rápidamente las API ocultas, uno de los riesgos más importantes desde el punto de vista del cumplimiento normativo. "Akamai proporciona puntuación contextual y alertas ante comportamientos sospechosos, como patrones de uso anómalos o posibles abusos. Esto fortaleció la gobernanza y mejoró nuestra confianza en el cumplimiento de RMiT".
Ngoo destacó asimismo la confianza que el banco ha ganado en materia de seguridad. "Tenemos la certeza de que nuestra infraestructura de API y nuestras aplicaciones están protegidas de principio a fin frente a todo tipo de ataques".
Seguridad preparada para el crecimiento a largo plazo
Akamai ayudó al Banco Ryt a desarrollar una seguridad concebida para acompañar su crecimiento. "A medida que cambian las amenazas y crece nuestra actividad, Akamai nos permite afrontar el futuro con confianza", señala Ngoo. Destacó, en particular, la protección WAF adaptable, las sólidas capacidades de mitigación de DDoS y la seguridad de API específicamente diseñada para los servicios financieros. "Akamai nos proporciona una disponibilidad del 100 % y refuerza nuestra seguridad".
Con la vista puesta en el futuro, Akamai seguirá siendo un elemento clave para impulsar la estrategia del banco en IA y banca digital. "Akamai nos da la seguridad necesaria para innovar, cumplir los requisitos normativos y mantener la continuidad del servicio a medida que crecemos", concluye Ngoo.
Acerca del Banco Ryt
El Banco Ryt Bank es el primer banco del mundo basado en IA, desarrollado por YTL Group en colaboración con Sea Limited. Su apuesta por una innovación inclusiva combina tecnología y sensibilidad cultural para ofrecer a todos los malasios una experiencia bancaria más sencilla, inteligente y segura.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.