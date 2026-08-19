Als weltweit erste KI‑gestützte Bank hat sich die Ryt Bank vorgenommen, Millionen von Malaysiern schnelle, intelligente und sichere Banking-Erlebnisse bereitzustellen. Da jedoch APIs den Datenfluss in der gesamten Bank unterstützen, führten begrenzte API‑Transparenz und Compliance-Herausforderungen auf der vorherigen Cloud-Plattform zu Transparenzlücken, die die Governance, die betriebliche Effizienz und das Kundenvertrauen gefährdeten. Durch den Einsatz von Akamai-Lösungen erhielt die Ryt Bank einen vollständigen Überblick über ihren API‑Bestand, stärkte ihre Sicherheit und passte ihr digitales Ökosystem an die RMiT-Anforderungen (Risk Management in Technology) an.
Entwicklung sicherer, KI‑gestützter Banking-Erlebnisse
Aufbau einer digitalen Bank der nächsten Generation
Die Ryt Bank ging von Anfang an mit der Mentalität eines Startups vor: schnell, mutig und auf Skalierbarkeit ausgelegt. KI treibt alles an: von intelligenten Zahlungsüberweisungen über Einblicke in das Ausgabeverhalten bis hin zu einem dialogorientierten Support.
Während sie die Zukunft des Bankwesens in Malaysia gestaltet, setzt die Ryt Bank neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Intelligenz und Nutzererlebnis. Doch um hierbei erfolgreich zu sein, brauchte die Bank eine sichere, API‑gestützte Grundlage, die ein neues Zeitalter im digitalen Bankwesen unterstützen konnte.
APIs sind das Rückgrat der KI‑gestützten Kundenerlebnisse der Ryt Bank: Sie verbinden zentrale Banksysteme, Microservices, Anbieterintegrationen, KI‑Modelle und eine mobile App miteinander. Da APIs kritische Systeme verbindet, benötigt die Bank vollständige Einblicke in jede API in ihrem Netzwerk und in die damit verbundenen Risiken. „Mit APIs können wir ein schnelles, sicheres und innovatives digitales Banking-Ökosystem bereitstellen. Doch ohne vollständige Einblicke in diese APIs riskierten wir Compliance-Probleme und blinde Flecken im Betrieb“, erklärt Nic Ngoo, CTO der Ryt Bank.
Open Banking steigert die Sicherheitserwartungen
Durch die Open-Banking-Entwicklung in Malaysia wurde ein stärker vernetztes und zugleich kontrolliertes Ökosystem sogar noch wichtiger für die Bank. „Open Banking passt zu der Art und Weise, wie wir unsere Kundenerlebnisse gestalten“, so Ngoo. „Allerdings erfordert es eine Technologie, die resilient, sicher und optimal kontrolliert ist. Vertrauen und Schutz müssen in jede Integration integriert sein.“
Um das zu unterstützen, benötigte die Ryt Bank eine Sicherheitsplattform, die dynamisches API‑Wachstum, KI‑gestützte Workloads und kontinuierliche Compliance-Prüfungen bewältigen kann.
Einschränkungen in der vorherigen Umgebung führten zu potenziellen, verborgenen Risiken
Das Fehlen einer automatisierten API‑Erkennung und eines vollständigen API‑Bestands – beides unerlässlich für den Nachweis der Compliance – führte zu einem hohen betrieblichen Aufwand. „Mein Team hat viel Zeit damit verbracht, die fehlende API‑Transparenz und die mangelnde Erkennung von Bedrohungen manuell zu überwachen und auszugleichen“, erklärt Ngoo.
Noch wichtiger war, dass diese Einschränkung ein Sicherheitsrisiko mit sich brachte: „APIs sind für unsere Services entscheidend. Ein unzureichender Schutz könnte sensible Daten offenlegen oder die Verfügbarkeit beeinträchtigen, was das Kundenvertrauen und die gesetzliche Compliance gefährden würde“, fährt er fort.
Warum sich die Ryt Bank für Akamai entschieden hat
Nach einem strengen Evaluierungsprozess entschied sich die Ryt Bank für Akamai – aufgrund des umfassenden, adaptiven Sicherheitsstacks und der starken Ausrichtung auf die Anforderungen des Bankwesens und ihre dynamischen Sicherheitsbedürfnisse. „Akamai bietet mit seinem dedizierten Netzwerk aus Edge-Standorten und seinen direkten Beziehungen zu Telekommunikationsanbietern eine umfassende geografische Abdeckung“, sagt Ngoo. „Automatisierte Erkennung, Erkennung von Verhaltensanomalien, WAF und Bot-Schutzfunktionen – einschließlich einer adaptiven WAF‑Engine – haben besser zu unserer Sicherheitsstrategie und unseren neuen Anforderungen gepasst. Zudem bietet das Unternehmen ein SLA für 100‑prozentige Verfügbarkeit.“
Die Bank setzte zwei Akamai-Lösungen ein:
- App & API Protector: Bietet eine adaptive WAF, Bot-Abwehr und beständigen Schutz für Web- und API‑Traffic
- API Security: Ermöglicht automatisierte API‑Erkennung, -Bestandsaufnahme, Verhaltensanalyse und Anomalieerkennung
Zusammen bieten diese Lösungen der Ryt Bank einheitlichen Schutz über Web-, Mobil- und KI‑gestützte Umgebungen hinweg sowie vollständige Einblicke sowohl in verwaltete als auch in nicht verwaltete APIs. Außerdem ermöglichen sie eine adaptive, automatisierte Verteidigung, indem Informationen zwischen WAF und API‑Laufzeitschutz ausgetauscht werden.
Onboarding ohne Unterbrechungen
Das Onboarding wurde strukturiert und schrittweise durchgeführt, um Risiken zu minimieren. Der Systemintegrator Nutworkz spielte bei der Umsetzung eine zentrale Rolle. „Wir haben zunächst alle Sicherheitskontrollen – WAF‑Regeln, Bot-Einstellungen und DDoS‑Richtlinien – erfasst, damit sie in Akamai repliziert und optimiert werden konnten“, so Ngoo.
Nutworkz kümmerte sich zudem um die Domain-Migration und stellte sicher, dass die SSL/TLS-Validierung und das Traffic-Routing nahtlos umgestellt wurden. Der Prozess verschaffte der Bank sofortigen Einblick in Traffic-Muster und potenzielle API‑Risiken.
Vollständige API‑Transparenz und Compliance-Bereitschaft
Mit einem umfassenden und anpassungsfähigen API‑Sicherheitsframework reduzierte die Ryt Bank ihren Betriebsaufwand und stärkte ihre Resilienz gegenüber dynamischen Bedrohungen. „Dank vollständiger Transparenz – sowohl beim North‑South- als auch beim East‑West-Traffic – verfügen wir nun über eine vollständigen, dynamischen Bestand aller genutzten APIs, ohne dass wir auf den Input des Entwicklungsteams angewiesen sind“, sagt Ngoo.
Darüber hinaus konnte die Bank Schatten‑APIs – eines der größten Compliance-Risiken – schnell aufdecken und beseitigen. „Akamai bietet kontextbezogene Bewertungen und Warnmeldungen bei verdächtigem Verhalten, wie z. B. bei ungewöhnlichen Nutzungsmustern oder potenziellem Missbrauch. Das hat die Governance gestärkt und unser Vertrauen in die Erfüllung der RMiT‑Anforderungen erhöht.“
Ngoo unterstreicht zudem das gesteigerte Vertrauen der Bank in ihre Sicherheit. „Wir vertrauen darauf, dass unsere API‑Infrastruktur und unsere Anwendungen durchgängig vor allen Arten von Angriffen geschützt sind.“
Gesteigerte Sicherheit für langfristiges Wachstum
Akamai hat die Ryt Bank dabei unterstützt, eine auf Skalierbarkeit ausgelegte Sicherheit einzurichten. „Angesichts dynamischer Bedrohungen und unserer wachsenden Präsenz gibt uns Akamai die nötige Sicherheit“, so Ngoo. Er hebt die Bedeutung des adaptiven WAF‑Schutzes, der leistungsstarken DDoS‑Abwehr und der speziell für Finanzdienstleistungen entwickelten API‑Sicherheit hervor. „Akamai gewährleistet 100‑prozentige Verfügbarkeit und stärkt unsere Sicherheit.“
Auch in Zukunft bleibt Akamai einer der zentralen Wegbereiter für die KI- und Digital-Banking-Strategie der Bank. „Akamai stellt sicher, dass wir sicher Innovationen vorantreiben, die Compliance gewährleisten und auch bei Skalierung unterbrechungsfreie Services bereitstellen können“, so Ngoo abschließend.
Über die Ryt Bank
Die Ryt Bank ist die weltweit erste KI‑gestützte Bank, die von der YTL Group in Partnerschaft mit Sea Limited geführt wird. Die Bank hat sich inklusiver Innovation verschrieben und verbindet Technologie mit kultureller Intelligenz – damit wird das Bankgeschäft für jeden Malaysier einfacher, intelligenter und sicherer.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.