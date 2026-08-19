Die Ryt Bank ging von Anfang an mit der Mentalität eines Startups vor: schnell, mutig und auf Skalierbarkeit ausgelegt. KI treibt alles an: von intelligenten Zahlungsüberweisungen über Einblicke in das Ausgabeverhalten bis hin zu einem dialogorientierten Support.

Während sie die Zukunft des Bankwesens in Malaysia gestaltet, setzt die Ryt Bank neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Intelligenz und Nutzererlebnis. Doch um hierbei erfolgreich zu sein, brauchte die Bank eine sichere, API‑gestützte Grundlage, die ein neues Zeitalter im digitalen Bankwesen unterstützen konnte.

APIs sind das Rückgrat der KI‑gestützten Kundenerlebnisse der Ryt Bank: Sie verbinden zentrale Banksysteme, Microservices, Anbieterintegrationen, KI‑Modelle und eine mobile App miteinander. Da APIs kritische Systeme verbindet, benötigt die Bank vollständige Einblicke in jede API in ihrem Netzwerk und in die damit verbundenen Risiken. „Mit APIs können wir ein schnelles, sicheres und innovatives digitales Banking-Ökosystem bereitstellen. Doch ohne vollständige Einblicke in diese APIs riskierten wir Compliance-Probleme und blinde Flecken im Betrieb“, erklärt Nic Ngoo, CTO der Ryt Bank.