데이터 센터를 처음부터 새로 설계하는 기회는 흔치 않지만, 선도적인 보험 회사가 더 크고 유명한 다른 보험 회사에 인수될 때 이런 기회가 생겼습니다. “연금 사업은 복잡하기 때문에 고객과 자문가를 위한 대규모 야간 계산 및 셀프서비스 앱이 필요합니다. 이 회사의 최고 정보 보안 책임자(CISO)는 우리는 새롭게 시작할 기회를 얻었고, IT를 단순화해 더 나은 고객 경험에 집중할 수 있었습니다.”라고 말합니다.

이 회사의 비즈니스는 고객의 은퇴 자금을 보호하는 것이므로 보안이 최우선입니다. CISO의 첫 번째 조치는 이전 팀원에게 전화를 걸어 그를 보안 설계자로 다시 데려오는 것이었습니다. 그는 “우리는 다시 함께했습니다!”라고 말합니다. 두 사람은 새로운 데이터 센터를 계획하기 시작했습니다. CISO는 “새로운 변화는 우리가 IT 서비스를 제공하는 기존 방식을 뛰어넘고 더 민첩한 기업이 될 기회가 되겠다고 생각했습니다”라고 말합니다.