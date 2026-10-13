L'opportunità di progettare un data center ex novo non si presenta frequentemente. Tuttavia, questa possibilità è arrivata quando un'importante compagnia di assicurazioni è stata acquisita da un'altra grande società molto nota nello stesso settore. "L'attività correlata alle pensioni è complessa poiché richiede un'enorme serie di calcoli effettuati durante la notte e app self-service per i nostri clienti e i loro consulenti", afferma il CISO (Chief Information Security Officer) della compagnia di assicurazioni. "Abbiamo avuto l'opportunità di ricominciare da zero, semplificando l'IT per offrire un'eccellente customer experience".

Poiché la compagnia di assicurazioni si occupa di proteggere le pensioni dei clienti, la sicurezza rappresenta una delle principali priorità. Innanzitutto, il CISO ha richiamato uno dei precedenti membri del team come Security Architect. "Abbiamo riunito la banda!", afferma il CISO. Il team si è occupato di pianificare il nuovo data center. "Abbiamo considerato questa operazione come un'opportunità per superare i vecchi metodi per distribuire i servizi IT e per semplificare le nostre attività aziendali", afferma il CISO.