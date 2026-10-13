Die Regeln von Akamai Guardicore Segmentation lassen sich zudem einfacher auf dem neuesten Stand halten als Firewall-Regeln. Wenn das Unternehmen beispielsweise mehr Kapazitäten für eine Anwendung einrichtet, gelten die bestehenden Regeln der Anwendung automatisch auch für die neuen virtuellen Maschinen.

Um noch mehr Zeit zu sparen, gab der Sicherheitsarchitekt den Anwendungsentwicklern des Unternehmens schreibgeschützten Zugriff auf Akamai Guardicore Segmentation. „Jetzt können sie sehen, ob ein Anwendungsproblem auf Kommunikationsregeln zurückzuführen ist, ohne mich anzurufen“, sagt er. „Wenn es ein Problem mit den Regeln gibt, kann ich es mit ein paar Klicks korrigieren, während wir noch am Telefon sind.“

Das Duo plant bereits neue Möglichkeiten zur Nutzung von Akamai Guardicore Segmentation. Eine davon ist, Arista-Switches und F5 Load Balancer in die Lösung zu integrieren, um die Kommunikation besser zu verstehen.

„Wir waren uns nicht sicher, wie einfach die Verwaltung von Akamai Guardicore Segmentation sein würde“, so der CISO, „doch wie sich herausstellte, war es der einfachste Teil der Umstellung auf das neue Rechenzentrum. Es hilft uns, unser Markenversprechen zu erfüllen, um die Dinge einfach zu halten – für Kunden, deren Renten wir schützen, Vertriebspartner und unsere internen Nutzer.“ Daran ist gar nichts kompliziert.