设计全新数据中心的机会并不常有。在一家领先保险公司被另一家规模较大的知名保险公司收购时，他们获得了这样一个难得的机会。其首席信息安全官 (CISO) 表示：“养老金业务十分复杂，我们需要为客户及其顾问运行大量的夜间计算，还需要支持多款自助应用程序。这次机会给我们带来了一个崭新的起点，让我们能简化 IT，从而专注于打造卓越客户体验。”

公司的业务就是为客户提供退休保障，因此安全性无比重要。这位 CISO 首先打电话联系了一位前团队成员，请他回来担任安全架构师。用他的话来说：“明星团队重出江湖！”两人着手开始规划新数据中心。这位 CISO 说：“我们觉得这次公司兼并是革新 IT 服务交付方式、提高业务灵活性的大好机会。”