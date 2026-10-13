La possibilité de concevoir un centre de données à partir de zéro ne se présente pas souvent. Cependant, cette chance est venue lorsqu'une compagnie d'assurance de premier plan a été acquise par un autre assureur plus grand et très connu. « Le secteur des rentes est complexe et nécessite des calculs quotidiens massifs et des applications en libre-service pour nos clients et leurs conseillers », explique le responsable de la sécurité des systèmes d'informations de la société. « Nous avons eu l'occasion de commencer sur une page blanche, ce qui nous a permis de nous concentrer sur une expérience client exceptionnelle. »

Étant donné que l'entreprise protège les départs à la retraite des clients, la sécurité est une priorité absolue. La première action du responsable de la sécurité des systèmes d'information a été d'appeler un ancien coéquipier pour le ré-embaucher en tant qu'architecte de la sécurité. « Nous avons reformé l'équipe ! », raconte-t-il. Le duo s'est attelé à travailler à la planification du nouveau centre de données. « Nous avons vu cela comme une opportunité d'améliorer les anciennes méthodes de prestation de services informatiques et de devenir plus agile en tant qu'entreprise », explique le responsable de la sécurité des systèmes d'information.