A oportunidade de projetar um novo data center não acontece com frequência. No entanto, essa chance surgiu quando uma seguradora líder foi adquirida por outra maior e bem conhecida. "O negócio de anuidades é complexo, exigindo grandes cálculos noturnos e apps de autoatendimento para nossos clientes e seus consultores", afirma o diretor de segurança da informação (CISO) da empresa. "Tivemos a oportunidade de começar do zero, simplificando a TI para que pudéssemos nos concentrar em uma excelente experiência do cliente."

Como a empresa está protegendo as aposentadorias dos clientes, a segurança é uma das maiores prioridades. O primeiro ato do CISO foi ligar para um ex-colega de equipe para trazê-lo de volta como arquiteto de segurança. "Nós tínhamos o grupo reunido novamente!" ele diz. A dupla começou a trabalhar no planejamento do novo data center. "Vimos a mudança como uma oportunidade de superar as antigas maneiras de fornecer serviços de TI e nos tornarmos mais ágeis como uma empresa", afirma o CISO.