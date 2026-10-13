La oportunidad de diseñar un nuevo centro de datos no se presenta con frecuencia. Sin embargo, esta posibilidad pasó a ser una realidad cuando una grande y conocida aseguradora adquirió una compañía líder en seguros. "El negocio de pensiones es complejo y requiere cálculos nocturnos masivos día tras día y aplicaciones de autoservicio para nuestros clientes y sus asesores", explica el director de Seguridad de la información (CISO, por sus siglas en inglés) de la empresa. "Tuvimos la oportunidad de comenzar con un lienzo en blanco, lo que nos permitió simplificar la parte técnica para poder concentrarnos en ofrecer una experiencia incomparable al cliente".

Dado que el negocio de la empresa consiste en proteger la jubilación de los clientes, la seguridad tiene la máxima prioridad. La primera acción del CISO fue llamar a un antiguo compañero del equipo para que volver a incorporarlo como arquitecto de seguridad. "¡Hemos reunido a la banda!" exclamaba. Así, los equipos se dispusieron a trabajar en la planificación del nuevo centro de datos. Tal como puntualizó el propio CISO, "para nosotros, el cambio fue una oportunidad para retomar las antiguas formas de prestar servicios de TI y actuar con mayor agilidad como negocio".