まっさらなデータセンターを設計する機会は、頻繁にはありません。しかし、そのチャンスは、大手保険会社が別の大手保険会社に買収されたことで訪れました。「年金事業は複雑です。お客様とそのアドバイザーのために、毎晩膨大な計算とセルフサービスアプリが必要とされます」と、同社の最高情報セキュリティ責任者（CISO）は述べています。「当社は、すばらしい顧客体験を提供することに集中できるように、まったく白紙から始めてITをシンプル化する機会に恵まれました」

同社の事業は顧客の定年後の収入を守ることなので、セキュリティは最優先事項です。CISOの最初の行動は、以前の仲間に声をかけ、セキュリティアーキテクトとして復帰してもらうことでした。「私たちはバンドを再結成したのです」と同氏は言います。2人は新しいデータセンターの計画に着手しました。CISOは「私たちはこの動きを、ITサービスを提供する従来の方法から一歩先に進めて、より機敏な事業運営を実現するチャンスだととらえました」と述べています。