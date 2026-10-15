이 가이드는 기업 전반의 직원이 사용하는 써드파티 생성형 AI 툴과 SaaS 통합 기능을 포함하는 "사용하는 AI"에 초점을 맞춥니다.
핵심 내용
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관리와 통제 없이 AI를 도입하면 기업에서 심각한 데이터 유출이 발생할 수 있습니다.
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생성형 AI 사용에는 숨겨진 노출 리스크가 따르므로, 민감한 정보를 보호하려면 전용 브라우저 네이티브 보안이 필요합니다.
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레거시 보안 아키텍처로는 상호작용 레이어를 충분히 검사할 수 없습니다.
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기존 툴은 프롬프트 기반 데이터 흐름을 포착하지 못하므로, 무단 노출을 방지하려면 상호작용 수준의 모니터링이 필수적입니다.
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전면 금지는 사용자의 업무 흐름을 방해하고 섀도 AI 사용을 부추길 수 있습니다.
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접속을 제한하면 직원들이 모니터링되지 않는 툴을 사용하게 되므로, 안전하게 생산성을 높일 수 있도록 맥락을 고려한 정책이 필요합니다.
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관리되지 않는 브라우저 확장 프로그램은 기업 데이터를 써드파티에 노출시킬 수 있습니다.
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검증되지 않은 AI 툴은 드러나지 않는 백도어를 만들기 때문에, 기업을 빈틈없이 보호하려면 실시간 확장 프로그램 분석이 필수적입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
이 가이드는 기업 전반의 직원이 사용하는 써드파티 생성형 AI 툴과 SaaS 통합 기능을 포함하는 "사용하는 AI"에 초점을 맞춥니다.
레거시 솔루션은 브라우저, 확장 프로그램, 네이티브 애플리케이션 내부에서 작동하는 오늘날의 엔드포인트 기반 AI 상호작용 레이어를 검사하도록 설계되지 않았습니다.
새롭게 대두되는 네 가지 과제는 보안이 확보되지 않은 LLM 데이터 처리, 섀도 AI, 개인 계정과 기업 계정의 사용 문제, 규제 컴플라이언스 미준수입니다.
AI 애플리케이션을 차단하면 직원들이 개인 디바이스와 모니터링되지 않는 네트워크를 사용하게 됩니다. 따라서 실질적인 보안을 제공하기는커녕 차단 조치 자체가 섀도 AI 문제를 초래합니다.
탐색 기능은 브라우저 기반 툴과 확장 프로그램을 자동으로 탐지하고, 사용자 ID를 매핑하며, 섀도 AI를 찾아내고, 상호작용 기록을 추적해야 합니다.
효과적인 플랫폼은 허용, 모니터링, 경고, 사유 제출 후 우회, 차단, 민감 정보 가림 처리 등 단계별 정책 적용 모드를 지원해야 합니다.
브라우저 네이티브 방식의 에이전트리스 아키텍처는 OS 수준의 통합이나 네트워크 트래픽 경로 변경 없이 브라우저 내 AI 상호작용을 직접 포착합니다.
Akamai Workforce Protector는 브라우저 내 최종 상호작용 지점에 대한 가시성과 실시간 정책 적용 기능을 제공하는 에이전트리스 플랫폼으로, 사용자 경험에 영향을 주지 않으면서 민감한 데이터의 노출을 차단합니다.