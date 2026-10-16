このガイドは「利用するAI（AI you consume）」に主眼を置いており、これには企業全体で従業員が使用するサードパーティの生成AIツールやSaaS統合機能が含まれます。
重要ポイント
-
十分なチェックが行われないままAI導入が進むと、企業データの深刻な漏えいが発生する恐れがあります。
-
生成AIの使用には情報漏えいの潜在的なリスクが伴うため、機微な情報を保護することに特化したブラウザーネイティブのセキュリティが必要です。
-
従来のセキュリティアーキテクチャは、インタラクションレイヤーの検査を行うには不十分です。
-
従来のツールではプロンプトベースのデータフローが見逃されてしまうため、不正な情報公開を防ぐためにはインタラクションレベルの監視が不可欠です。
-
全面禁止では、ユーザーのワークフローが阻害され、シャドーAIの導入が促されてしまう可能性があります。
-
アクセスを制限すると、従業員は監視されていないツールを使用するようになるため、コンテキストに応じたポリシーによって安全に生産性を確保することが求められます。
-
管理されていないブラウザー拡張機能により、企業データがサードパーティに公開される恐れがあります。
-
厳格に検査されていないAIツールは見えないバックドアを生み出すため、企業の完全な保護を実現するためにはリアルタイムの拡張機能分析が不可欠です。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
このガイドは「利用するAI（AI you consume）」に主眼を置いており、これには企業全体で従業員が使用するサードパーティの生成AIツールやSaaS統合機能が含まれます。
従来のソリューションは、ブラウザー、拡張機能、ネイティブアプリケーション内で動作する現代的なエンドポイントベースのAIインタラクションレイヤーを検査するように設計されていません。
4つの新たな課題は、セキュリティ確保されていないLLMデータ処理、シャドーAI、個人アカウントと企業アカウントの使用、規制コンプライアンス違反です。
AIアプリケーションをブロックすると、従業員は個人デバイスや監視されていないネットワークを使用するようになり、結果として真のセキュリティを実現するどころか「シャドーAI」という問題が構造的に生み出されることになります。
探索機能は、ブラウザーベースのツールや拡張機能の自動特定、ユーザーアイデンティティの関連付け、シャドーAIの発見、インタラクション履歴の追跡を行えなければなりません。
効果的なプラットフォームは、許可、監視、警告、正当な理由のあるバイパス、ブロック、秘匿化など、段階的な制御実行モードをサポートします。
ブラウザーネイティブのエージェントレスアーキテクチャにより、OSレベルの統合やネットワークトラフィックの経路変更を必要とすることなく、AIインタラクションをブラウザー内で直接捕捉することができます。
Akamai Workforce Protectorはエージェントレスのプラットフォームであり、ブラウザー内でラストマイルの可視化とリアルタイムのポリシー適用を実現し、ユーザー体験に影響を与えることなく機微な情報の漏えいを阻止します。