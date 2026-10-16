Este guia concentra-se especificamente na “inteligência artificial que você consome”, que abrange ferramentas de IA generativa de terceiros e integrações de SaaS utilizadas pelos funcionários em toda a empresa.
Principais conclusões
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A adoção descontrolada de inteligência artificial pode resultar em graves vazamentos de dados corporativos.
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O uso de inteligência artificial generativa traz riscos ocultos de exposição, exigindo medidas de segurança específicas e integradas ao navegador para proteger informações confidenciais.
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As arquiteturas de segurança tradicionais são inadequadas para inspecionar as camadas de interação.
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As ferramentas tradicionais não conseguem detectar fluxos de dados baseados em prompts, o que torna o monitoramento em nível de interação essencial para evitar exposições não autorizadas.
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Proibições generalizadas podem prejudicar a produtividade dos usuários e incentivar o uso não autorizado de inteligência artificial.
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Restringir o acesso leva os funcionários a recorrer a ferramentas não monitoradas, o que exige políticas adaptadas ao contexto para garantir a produtividade de forma segura.
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Extensões de navegador não gerenciadas podem expor dados corporativos a terceiros.
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Ferramentas de IA não verificadas criam backdoors invisíveis, tornando a análise de extensões em tempo real essencial para a proteção completa das empresas.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Este guia concentra-se especificamente na “inteligência artificial que você consome”, que abrange ferramentas de IA generativa de terceiros e integrações de SaaS utilizadas pelos funcionários em toda a empresa.
As soluções legadas não foram projetadas para analisar a moderna camada de interação com IA baseada em endpoints, que opera dentro de navegadores, extensões e aplicações nativas.
Os quatro desafios emergentes são: processamento de dados não seguros em LLMs, uso de IA não autorizada, conflito entre o uso de contas pessoais e corporativas e violações de conformidade regulatória.
Bloquear o uso de aplicações de inteligência artificial leva os funcionários a recorrerem a dispositivos pessoais e redes não monitoradas, criando um problema de uso não autorizado de IA por projeto, em vez de garantir uma segurança efetiva.
As funcionalidades de detecção devem identificar automaticamente ferramentas e extensões baseadas em navegadores, mapear identidades de usuários, detectar IA oculta e monitorar o histórico de interações.
Uma plataforma eficaz deve oferecer diferentes níveis de aplicação de regras, como permitir, monitorar, alertar, permitir exceções com justificativa, bloquear e revisar.
Uma arquitetura nativa do navegador, sem a necessidade de agentes, captura interações de IA diretamente no navegador, sem exigir integrações no nível do sistema operacional ou redirecionamento do tráfego de rede.
O Akamai Workforce Protector é uma plataforma sem agentes que oferece visibilidade de última milha e aplicação de políticas em tempo real diretamente no navegador, bloqueando a exposição de dados confidenciais sem comprometer a experiência do usuário.