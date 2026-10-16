Questa guida si concentra specificamente sull'AI effettivamente utilizzata, che comprende strumenti di AI generativa di terze parti e integrazioni SaaS impiegati dai dipendenti aziendali.
Concetti chiave
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L'adozione incontrollata dell'AI può causare gravi fughe di dati aziendali.
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L'utilizzo dell'AI introduce rischi di esposizione nascosti, che richiedono soluzioni per la sicurezza dedicate e integrate nel browser per proteggere le informazioni sensibili.
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Le architetture di sicurezza legacy non sono in grado di esaminare i livelli delle interazioni.
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Gli strumenti tradizionali non rilevano i flussi di dati basati sui prompt, rendendo il monitoraggio a livello delle interazioni essenziale per prevenire le esposizioni non autorizzate.
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I divieti assoluti possono compromettere il workflow degli utenti e favorire l'adozione dell'AI non autorizzata (AI ombra).
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Limitare l'accesso spinge i dipendenti ad utilizzare strumenti non monitorati, rendendo necessario adottare policy contestuali in grado di garantire la sicurezza e, al contempo, favorire la produttività.
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Le estensioni del browser non gestite possono esporre i dati aziendali a terzi.
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Gli strumenti basati sull'AI che non vengono verificati creano backdoor invisibili, rendendo l'analisi delle estensioni in tempo reale fondamentale per una protezione completa dell'azienda.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Questa guida si concentra specificamente sull'AI effettivamente utilizzata, che comprende strumenti di AI generativa di terze parti e integrazioni SaaS impiegati dai dipendenti aziendali.
Le soluzioni legacy non sono state progettate per analizzare il moderno livello di interazione con l'AI basato sugli endpoint, che opera all'interno di browser, estensioni e applicazioni native.
Le quattro sfide emergenti sono l'elaborazione di dati non protetti da parte dei modelli LLM, l'AI ombra, l'utilizzo di account personali rispetto a quelli aziendali e le violazioni della conformità normativa.
Bloccare le applicazioni basate sull'AI spinge i dipendenti a utilizzare dispositivi personali e reti non monitorate, creando di fatto un problema di AI ombra invece di garantire una sicurezza reale.
Le funzionalità di individuazione devono identificare automaticamente gli strumenti e le estensioni basati sul browser, mappare le identità degli utenti, individuare l'AI ombra e tenere traccia della cronologia delle interazioni.
Una piattaforma efficace deve supportare modalità di applicazione differenziate per consentire, monitorare, avvisare, ignorare con giustificazione, bloccare e oscurare gli accessi.
Un'architettura browser-native senza agenti acquisisce le interazioni dell'AI direttamente nel browser, senza richiedere integrazioni a livello di sistema operativo o la modifica del traffico di rete.
Akamai Workforce Protector è una piattaforma senza agenti che garantisce visibilità sull'ultimo miglio e l'applicazione delle policy in tempo reale all'interno del browser per bloccare l'esposizione di dati sensibili senza compromettere le user experience.