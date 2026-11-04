本指南重点关注“您所使用的 AI”，包括全企业员工所使用的第三方生成式 AI 工具和 SaaS 集成。
核心要点
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未受管控的采用 AI 可能会造成严重的企业数据泄露。
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使用生成式 AI 引入了隐蔽的暴露风险，需要专门的浏览器原生安全功能才能保护敏感信息。
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传统安全架构在检查交互层方面力不从心。
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传统工具无法检测基于提示的数据流，因此交互层面的监测对于防止未经授权的泄露至关重要。
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全面禁用会干扰用户的工作流，并助长影子 AI 的采用。
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限制访问会迫使员工转为使用不受监控的工具，因此需要制定情境感知策略，以便安全地提高工作效率。
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缺乏管控的浏览器扩展程序可能会将企业数据暴露给第三方。
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未经审查的 AI 工具会留下不可见的后门，因此实时扩展程序分析对于实现全面企业防护至关重要。
常见问题
常见问题
本指南重点关注“您所使用的 AI”，包括全企业员工所使用的第三方生成式 AI 工具和 SaaS 集成。
传统解决方案在设计之初并未考虑到要检查运行在浏览器、扩展程序及原生应用程序内部且基于终端的现代 AI 交互层。
这四项新兴挑战包括：不受保护的 LLM 数据处理、影子 AI、个人与企业帐户混用，以及违反法规或合规性。
封禁 AI 应用程序会迫使员工使用个人设备和不受监控的网络，这非但不能带来真正的安全，反而会在客观上制造影子 AI 问题。
发现能力必须包括自动识别基于浏览器的工具和扩展程序、映射用户身份、排查影子 AI 及追踪交互历史记录。
一个有效平台应当支持分级强制模式，包括允许、监控、警告、提供合理理由后放行、拦截及屏蔽。
浏览器原生的无代理架构可直接在浏览器内捕捉 AI 交互，无需进行操作系统级集成或网络流量重定向。
Akamai Workforce Protector 是一款无代理平台，可在浏览器内部提供“最后一公里”监测能力与实时策略执行，在不影响用户体验的前提下阻止敏感数据泄露。