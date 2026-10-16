Dieser Leitfaden konzentriert sich speziell auf „KI, die Sie nutzen“. Das umfasst GenAI‑Tools von Drittanbietern und SaaS‑Integrationen, die von Mitarbeitern im gesamten Unternehmen verwendet werden.
Wichtige Erkenntnisse
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Ein unkontrollierter Einsatz von KI kann zu schwerwiegenden Datenlecks in Unternehmen führen.
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Der Einsatz generativer KI birgt versteckte Datenleck-Risiken, weshalb Unternehmen spezifische, browsernative Sicherheit benötigen, um sensible Informationen zu schützen.
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Veraltete Sicherheitsarchitekturen sind nicht dafür geeignet, Interaktionsebenen zu überprüfen.
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Herkömmliche Tools übersehen promptbasierte Datenflüsse, weshalb eine Überwachung auf Interaktionsebene unerlässlich ist, um eine unbefugte Offenlegung zu verhindern.
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Pauschale Verbote können Nutzer-Workflows stören und zum Einsatz von Schatten‑KI führen.
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Wenn Sie den Zugriff einschränken, zwingen Sie Mitarbeiter zur Nutzung nicht überwachter Tools. Stattdessen benötigen Sie kontextabhängige Richtlinien, die Sicherheit gewährleisten, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.
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Unkontrollierte Browsererweiterungen können dazu führen, dass Unternehmensdaten an Dritte gelangen.
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Nicht geprüfte KI‑Tools schaffen unsichtbare Hintertüren, weshalb Echtzeit-Erweiterungsanalysen für umfassenden Schutz unerlässlich sind.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Dieser Leitfaden konzentriert sich speziell auf „KI, die Sie nutzen“. Das umfasst GenAI‑Tools von Drittanbietern und SaaS‑Integrationen, die von Mitarbeitern im gesamten Unternehmen verwendet werden.
Herkömmliche Lösungen wurden nicht dafür entwickelt, die moderne, endpointbasierte KI‑Interaktionsebene zu überwachen, die innerhalb von Browsern, Erweiterungen und nativen Anwendungen arbeitet.
Die vier neuen Risiken sind ungeschützte LLM‑Datenverarbeitung, Schatten‑KI, die Nutzung privater statt geschäftlicher Konten sowie Compliance-Verstöße.
Die Blockierung von KI‑Anwendungen zwingt Mitarbeiter dazu, private Geräte und unüberwachte Netzwerke zu nutzen, wodurch ein Schatten‑KI-Problem entsteht, anstatt echte Sicherheit zu gewährleisten.
Erkennungsfunktionen müssen automatisch browserbasierte Tools und Erweiterungen identifizieren, Nutzeridentitäten erfassen, Schatten‑KI aufdecken und den Interaktionsverlauf nachverfolgen.
Eine effektive Plattform sollte abgestufte Durchsetzungsmodi unterstützen, darunter: zulassen, überwachen, warnen, begründete Ausnahmen gewähren, blockieren und maskieren.
Eine browsernative, agentenlose Architektur erfasst KI‑Interaktionen direkt im Browser, ohne dass Integrationen auf Betriebssystemebene oder eine Umleitung des Netzwerktraffics erforderlich sind.
Akamai Workforce Protector ist eine agentenlose Plattform, die Transparenz auf der letzten Meile sowie Echtzeit-Richtliniendurchsetzung direkt im Browser ermöglicht, um den unbefugten Zugriff auf sensible Daten zu verhindern, ohne dabei das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.