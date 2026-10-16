Ce guide se concentre sur l'IA que vous utilisez, qui englobe les outils d'IA générative tiers et les intégrations SaaS employés par les collaborateurs au sein de l'entreprise.
Points à retenir
-
L'adoption de l'IA sans contrôle peut entraîner de graves fuites de données au sein des entreprises.
-
L'utilisation de l'IA générative expose à des risques masqués, d'où la nécessité d'une sécurité intégrée au navigateur pour protéger les informations sensibles.
-
Les architectures de sécurité traditionnelles ne permettent pas d'analyser les couches d'interaction.
-
Les outils traditionnels ne prennent pas en compte les flux de données basés sur des prompts, ce qui rend la surveillance au niveau de l'interaction indispensable pour prévenir toute exposition non autorisée.
-
Les interdictions générales peuvent perturber le travail des utilisateurs et encourager l'utilisation de l'IA fantôme.
-
Limiter l'accès pousse les employés à utiliser des outils non surveillés, ce qui nécessite des règles adaptées au contexte pour garantir productivité et sécurité.
-
Les extensions de navigateur non contrôlées peuvent exposer les données d'une entreprise à des tiers.
-
Les outils d'IA non vérifiés créent des portes dérobées invisibles, ce qui rend l'analyse en temps réel des extensions indispensable pour assurer une protection complète des entreprises.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Ce guide se concentre sur l'IA que vous utilisez, qui englobe les outils d'IA générative tiers et les intégrations SaaS employés par les collaborateurs au sein de l'entreprise.
Les solutions traditionnelles n'ont pas été conçues pour analyser la couche d'interaction avancée par IA basée sur le point de terminaison, qui fonctionne au sein des navigateurs, des extensions et des applications natives.
Les quatre défis émergents sont : le traitement de données non sécurisé dans les LLM, l'utilisation de l'IA fantôme, la confusion entre l'utilisation personnelle et professionnelle des comptes, et les violations des réglementations en matière de conformité.
Bloquer les applications d'IA incite les employés à utiliser leurs terminaux personnels et des réseaux non surveillés, ce qui crée un problème d'IA fantôme par conception, plutôt que de garantir une véritable sécurité.
Les fonctionnalités de détection doivent identifier automatiquement les outils et extensions basés sur le navigateur, cartographier les identités des utilisateurs, détecter l'IA fantôme et suivre l'historique des interactions.
Une plateforme efficace doit prendre en charge différents modes d'application progressifs, tels que l'autorisation, la surveillance, l'avertissement, le contournement justifié, le blocage et le masquage.
Une architecture native au navigateur et sans agent, permet de repérer les interactions avec l'IA directement dans le navigateur, sans nécessiter d'intégration au niveau du système d'exploitation ni de reconfiguration du trafic réseau.
Akamai Workforce Protector est une plateforme sans agent qui offre une visibilité en temps réel sur le dernier kilomètre et applique les règles de sécurité directement dans le navigateur, permettant ainsi de bloquer l'exposition de données sensibles sans altérer l'expérience utilisateur.