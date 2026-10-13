브라우저는 핵심 작업 공간으로, 승인된 SaaS 애플리케이션, 외부 웹 사이트, 물리적 또는 가상 엔드포인트, 그리고 대규모 언어 모델(LLM)에 접근할 수 있는 관문 역할을 합니다.
핵심 내용
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사용성이 보안 솔루션 도입 여부를 좌우합니다.
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복잡한 보안 솔루션은 사용자 경험을 저하시키고 결국 사용되지 않게 되므로, 모든 디바이스에서의 원활한 배포가 필수적입니다.
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웹 기반 업무 환경에는 특화된 상호작용 방어 체계가 필수적입니다.
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브라우저가 주요 업무 환경으로 자리 잡으면서, 기존 네트워크 툴은 도사리고 있는 웹 위협과 실시간 세션 취약점을 탐지하지 못하는 한계를 보이고 있습니다.
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관리되지 않는 디바이스는 기존 보안 경계를 우회할 수 있습니다.
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무단 써드파티 및 BYOD 접속은 기업 SaaS 데이터를 노출시킬 수 있으므로, 최소 권한 원칙을 적용하기 위해 브라우저 수준의 인증이 필요합니다.
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필터링되지 않은 직원 모니터링은 컴플라이언스 리스크를 초래할 수 있습니다.
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개인 브라우징 데이터를 수집하는 것은 개인정보 보호법을 위반하는 행위이므로 개인 식별 정보를 노출하지 않으면서도 데이터를 보호하는 디바이스 내에서의 리스크 분석 기능이 필요합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
네 가지 핵심 요소는 배포, 사용자 경험, 보안 기능, 그리고 사용자 개인정보 보호입니다.
엔터프라이즈 브라우저는 공격 표면 관리, 제로 트러스트 접속, SaaS 모니터링 및 보호, 악성 웹페이지 차단, 써드파티 접속 및 BYOD 보안 기능을 제공해야 합니다.
미리 설치된 확장 프로그램을 스캔하고, 동작 패턴을 분석해 악성 확장 프로그램을 탐지 및 제거하며, 확장 프로그램 설치를 차단하거나 실시간 안전성 검사를 수행하는 정책을 적용합니다.
엔터프라이즈 브라우저는 실시간 렌더링 과정에서 페이지를 검사해 인증정보 피싱, 드라이브 바이 다운로드, 브라우저 취약점 악용, 그리고 카메라 또는 마이크 탈취와 같은 무단 기능 수정 등을 탐지합니다.
엔터프라이즈 브라우저는 기기 내 브라우저에서 활동 모니터링과 리스크 분석을 수행하며, 개인 식별 정보(PII)를 노출하지 않고 리스크 관련 데이터만 상위로 전송합니다.
기업용 SaaS 애플리케이션에 대한 인증 요소로 작용하며, 클라우드 ID 공급업체(IdP) 또는 ZTNA 솔루션과 통합되어 사용자 행동을 지속적으로 분석해 최소 권한 액세스를 적용하고 MFA를 활성화합니다.
전체 웹 세션을 종료하는 대신, 페이지 내 리스크 요소를 탐지하고 특정 기능 비활성화 등의 최소한의 조치만 취합니다.