浏览器是核心工作空间，也是通往已批准 SaaS 应用、非企业网站、物理或虚拟终端以及大语言模型 (LLM) 的入口。
核心要点
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可用性决定安全方案能否被采用。
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复杂的安全解决方案会损害用户体验，最终被弃用，因此必须在所有设备上实现无摩擦部署。
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以 Web 为核心的工作空间需要专门的交互防护。
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随着浏览器成为主要工作空间，传统网络工具无法捕捉渲染后的 Web 威胁和实时会话漏洞。
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未受管理的设备可以绕过传统的边界控制措施。
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未受管控的第三方和 BYOD 访问会暴露企业 SaaS 数据，因此需要浏览器级授权来实施最小权限原则。
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不加限制地员工监控会带来合规风险。
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捕获个人浏览数据会违反隐私法，因此必须在设备本地进行风险分析，既能保护数据，又不会暴露个人身份信息 (PII)。
常见问题
常见问题
四大核心支柱是：部署、用户体验、安全功能和用户隐私。
企业浏览器必须解决攻击面管理、Zero Trust 访问、SaaS 监控与保护、恶意网页防护，以及安全的第三方访问和 BYOD。
它会扫描预装的扩展程序，根据行为检测并删除恶意扩展程序，并执行策略以阻止扩展程序安装或进行实时安全分析。
企业浏览器在实时渲染页面时，会检查页面是否存在凭证钓鱼、偷渡式下载、浏览器漏洞利用以及摄像头或麦克风劫持等未经授权的功能修改行为。
企业浏览器在设备端的浏览器内部本地执行活动监控和风险分析，只向上游发送与风险相关的数据，不会泄露个人可识别信息 (PII)。
它可作为企业 SaaS 应用的身份验证因素，与云身份提供商 (IdP) 或 ZTNA 解决方案集成，并持续分析用户行为，以实施最小权限访问并触发逐步增强的 MFA 验证。
它不会直接终止整个网页会话，而是检测页面中的风险组件，并采取干扰最小的操作，比如禁用某些页面功能。