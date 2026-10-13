Le navigateur est désormais l'espace de travail principal. Il sert de point d'accès aux applications SaaS approuvées, aux sites Web externes, aux points de terminaison physiques ou virtuels et aux grands modèles de langage (LLM).
Points à retenir
-
L'adoption des mesures de sécurité dépend avant tout de leur facilité d'utilisation.
-
Les solutions de sécurité complexes détériorent l'expérience utilisateur et finissent souvent par être peu utilisées. Un déploiement fluide sur tous les terminaux est donc essentiel.
-
Les espaces de travail centrés sur le Web nécessitent des mécanismes de protection dédiés aux interactions.
-
Alors que le navigateur devient l'espace de travail principal, les outils réseau traditionnels ne détectent pas les menaces Web rendues dans le navigateur ni les vulnérabilités des sessions en temps réel.
-
Les terminaux non gérés peuvent contourner les mesures de contrôle du périmètre traditionnels.
-
L'accès des tiers non vérifiés et des appareils BYOD peut exposer les données SaaS de l'entreprise. Une autorisation au niveau du navigateur est nécessaire pour appliquer le principe du moindre privilège.
-
Une surveillance non filtrée des collaborateurs peut créer des risques de non-conformité.
-
La collecte des données de navigation personnelles peut enfreindre la réglementation relative à la protection de la vie privée. Une analyse locale des risques sur le terminal permet de protéger les données sans exposer d'informations personnelles identifiables.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les quatre piliers essentiels sont le déploiement, l'expérience utilisateur, les fonctionnalités de sécurité et la protection de la vie privée.
Un navigateur d'entreprise doit couvrir la gestion de la surface d'attaque, l'accès Zero Trust, la surveillance et la protection des applications SaaS, la protection contre les pages Web malveillantes, et enfin la sécurisation des accès tiers et des appareils BYOD.
Il analyse les extensions préinstallées, détecte et supprime les extensions malveillantes en fonction de leur comportement, et applique des politiques afin d'empêcher leur installation ou d'effectuer une analyse de sécurité en temps réel.
Les navigateurs d'entreprise inspectent les pages lors de leur rendu en temps réel afin de détecter le hameçonnage d'identifiants, les téléchargements automatiques, les exploitations visant les vulnérabilités du navigateur et les modifications non autorisées de fonctionnalités, comme le détournement de la caméra ou du microphone.
Les navigateurs d'entreprise réalisent la surveillance des activités et l'analyse des risques localement sur le terminal. Seules les données liées aux risques sont transmises, sans exposer d'informations personnelles identifiables.
Il agit comme un facteur d'authentification pour les applications SaaS de l'entreprise, s'intègre aux fournisseurs d'identité sur le cloud ou aux solutions ZTNA, et analyse en continu le comportement des utilisateurs afin d'appliquer le principe du moindre privilège et de déclencher une authentification multifactorielle par paliers.
Au lieu d'interrompre l'ensemble des sessions Web, il identifie les éléments à risque sur la page et applique la mesure la moins intrusive, par exemple en désactivant uniquement certaines fonctionnalités de la page.