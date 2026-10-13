El navegador actúa como espacio de trabajo principal y como pasarela a las aplicaciones SaaS autorizadas, los destinos web no corporativos, los terminales físicos o virtuales y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).
Conclusiones clave
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La usabilidad dicta la adopción de la seguridad.
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Las soluciones de seguridad complejas empeoran la experiencia del usuario y acaban por no utilizarse, por lo que una implementación fluida en todos los dispositivos es esencial.
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Los espacios de trabajo que dan prioridad a la web necesitan defensas de interacción específicas.
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A medida que el navegador se convierte en el espacio de trabajo principal, las herramientas de red heredadas no detectan las amenazas web generadas y las vulnerabilidades de las sesiones en tiempo real.
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Los dispositivos no gestionados pueden omitir los controles perimetrales tradicionales.
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El acceso no controlado de terceros y BYOD expone los datos de SaaS corporativos, lo que requiere autorización a nivel de navegador para aplicar privilegios mínimos.
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La supervisión no filtrada de los empleados genera riesgos de cumplimiento normativo.
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La captura de datos personales de navegación infringe las leyes de privacidad, lo que exige un análisis de riesgos local en el dispositivo que proteja los datos sin exponer la información de identificación personal (PII).
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Los cuatro pilares esenciales son la implementación, la experiencia del usuario, las funciones de seguridad y la privacidad del usuario.
Un navegador empresarial debe abordar la gestión de la superficie de ataque, el acceso Zero Trust, la supervisión y protección SaaS, la protección frente a páginas web maliciosas y el acceso seguro de terceros y BYOD.
Busca extensiones preinstaladas, detecta y elimina extensiones maliciosas en función del comportamiento y aplica políticas para evitar la instalación de extensiones o ejecutar análisis de seguridad en tiempo real.
Los navegadores empresariales inspeccionan las páginas durante la representación en tiempo real para detectar el phishing de credenciales, las descargas ocultas, los ataques de vulnerabilidad del navegador y las modificaciones no autorizadas de funciones, como el secuestro de cámaras o micrófonos.
Los navegadores empresariales realizan la supervisión de la actividad y el análisis de riesgos localmente dentro del navegador del dispositivo, enviando solo datos relacionados con el riesgo en sentido ascendente sin exponer información de identificación personal (PII).
Actúa como factor de autenticación para las aplicaciones SaaS corporativas, se integra con proveedores de identidad en la nube (IdP) o soluciones ZTNA, y analiza continuamente el comportamiento de los usuarios para aplicar el acceso con privilegios mínimos y activar la MFA adaptativa.
En lugar de finalizar sesiones web completas, detecta los componentes de riesgo de una página y aplica la acción menos intrusiva, como desactivar funciones específicas de la página.