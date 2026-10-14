Il browser funge da area di lavoro principale, fungendo da gateway per le app SaaS autorizzate, le destinazioni web non aziendali, gli endpoint fisici o virtuali e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).
Concetti chiave
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La fruibilità determina l'adozione di un sistema di sicurezza.
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Le complesse soluzioni per la sicurezza peggiorano le user experience e rimangono inutilizzate, rendendo essenziale la loro implementazione senza intoppi su tutti i dispositivi.
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Le aree di lavoro incentrate sul web necessitano di difese delle interazioni dedicate.
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Man mano che il browser diventa l'area di lavoro principale, gli strumenti di rete legacy non riescono a rilevare le minacce web e le vulnerabilità delle sessioni in tempo reale.
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I dispositivi non gestiti riescono a bypassare i tradizionali controlli perimetrali.
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L'accesso non controllato di BYOD e dispositivi di terze parti espone i dati SaaS aziendali, richiedendo l'autorizzazione a livello di browser per applicare il privilegio minimo.
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Il monitoraggio non filtrato dei dipendenti crea un'esposizione ai rischi di conformità.
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L'acquisizione dei dati di navigazione personali viola le leggi sulla privacy, richiedendo analisi dei rischi locali sui dispositivi che proteggono i dati senza esporre le PII.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
I quattro pilastri fondamentali sono l'implementazione, le user experience, le funzionalità di sicurezza e la privacy degli utenti.
Un browser aziendale deve gestire la superficie degli attacchi, l'accesso Zero Trust, il monitoraggio e la protezione delle soluzioni SaaS, la protezione dalle pagine web dannose e l'accesso a dispositivi BYOD e di terze parti.
Esegue la scansione delle estensioni preinstallate, rileva e rimuove le estensioni dannose in base al comportamento e applica le policy per impedire l'installazione delle estensioni o eseguire analisi della sicurezza in tempo reale.
I browser aziendali ispezionano le pagine durante il rendering in tempo reale per rilevare tentativi di phishing delle credenziali, attacchi di download guidato, sfruttamento delle vulnerabilità del browser e modifiche non autorizzate a varie funzioni come hijacking di fotocamere o microfoni.
I browser aziendali eseguono il monitoraggio delle attività e l'analisi dei rischi localmente all'interno del browser sul dispositivo, inviando a monte solo i dati relativi ai rischi senza esporre le informazioni di identificazione personale (PII).
Funge da fattore di autenticazione per le app SaaS aziendali, si integra con i provider di identità cloud (IdP) o le soluzioni ZTNA e analizza continuamente il comportamento degli utenti per applicare l'accesso basato sul privilegio minimo e attivare l'autenticazione multifattore.
Invece di terminare intere sessioni web, rileva i componenti a rischio su una pagina e applica l'azione meno intrusiva, ad esempio la disattivazione di specifiche funzioni di pagina.