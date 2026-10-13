ブラウザーはコアワークスペースとして機能し、承認されたSaaSアプリケーション、非企業のWebサイト、物理または仮想のエンドポイント、および大規模言語モデル（LLM）へのゲートウェイとしての役割を果たしています。
重要ポイント
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ユーザビリティがセキュリティの導入を左右します。
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複雑なセキュリティソリューションはユーザー体験を低下させ、最終的に利用されなくなってしまうため、すべてのデバイスへのスムーズな導入が不可欠です。
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Webファーストのワークスペースには、インタラクションに特化した専用の防御が必要です。
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ブラウザーがプライマリワークスペースになると、従来のネットワークツールではレンダリング（描画）されたWebの脅威やリアルタイムセッションの脆弱性を見落としてしまいます。
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未管理のデバイスは、従来の境界制御をバイパスしてしまう可能性があります。
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管理されていないサードパーティやBYODアクセスは、企業のSaaSデータをリスクにさらすため、最小権限を適用するにはブラウザーレベルの認可が必要です。
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フィルタを適用していない従業員の監視は、コンプライアンス上のリスクを生じさせます。
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個人のブラウジングデータを取得することは、プライバシー関連法に違反するため、PIIを露出させずにデータを保護するローカルのオンデバイスリスク分析が求められます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
4つの重要な柱は、導入、ユーザー体験、セキュリティ機能、ユーザープライバシーです。
エンタープライズブラウザーは、アタックサーフェス管理、ゼロトラスト・アクセス、SaaSの監視と保護、悪性のWebページに対する保護、サードパーティによる安全なアクセスとBYODの5つに対応する必要があります。
事前にインストールされた拡張機能をスキャンし、動作に基づいて悪性の拡張機能を検知および削除するとともに、拡張機能のインストールを防止したり、リアルタイムの安全性分析を実行したりするためのポリシーを適用します。
エンタープライズブラウザーは、リアルタイムのレンダリング中にページを検査して、認証情報のフィッシング、ドライブバイダウンロード、ブラウザーの脆弱性の悪用、カメラやマイクの乗っ取りなどの不正な機能変更を検知します。
エンタープライズブラウザーは、デバイスのブラウザー内でローカルにアクティビティ監視とリスク分析を実行するため、個人識別情報（PII）を露出させることなく、リスク関連のデータのみを上流システムに送信します。
企業向けSaaSアプリケーションへの認証要素として機能し、クラウド・アイデンティティ・プロバイダー（IdP）やZTNAソリューションと連携するとともに、ユーザーのふるまいを継続的に分析して、最小権限アクセスを強制し、ステップアップMFAを起動します。
Webセッション全体を終了する代わりに、ページ上のリスクの高いコンポーネントを検知し、特定のページ機能を無効化するなど、ユーザーへの影響が最も少ないアクションを適用します。