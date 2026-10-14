O navegador é o ambiente de trabalho principal, funcionando como uma porta de entrada para aplicações SaaS autorizadas, websites não corporativos, endpoints físicos ou virtuais e grandes modelos de linguagem (LLMs).
Principais conclusões
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A usabilidade dita a adoção da segurança.
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Soluções de segurança complexas prejudicam a experiência do usuário e acabam não sendo utilizadas, tornando a implementação sem atritos em todos os dispositivos algo essencial.
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Os ambientes de trabalho digitais exigem medidas específicas de proteção contra interações maliciosas.
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À medida que o navegador se torna o principal ambiente de trabalho, as ferramentas de rede tradicionais deixam de detectar ameaças web renderizadas e vulnerabilidades em tempo real durante as sessões.
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Dispositivos não gerenciados podem contornar os controles tradicionais de perímetro.
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O acesso não controlado de terceiros e de dispositivos pessoais (BYOD) expõe os dados corporativos armazenados em SaaS, exigindo uma autorização em nível de navegador para garantir o princípio do menor privilégio possível.
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O monitoramento sem filtros por funcionários pode gerar riscos de conformidade.
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Coletar dados de navegação pessoal viola as leis de privacidade, exigindo uma análise de risco local no dispositivo para proteger os dados sem expor informações de identificação pessoal.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Os quatro pilares essenciais são a implementação, a experiência do usuário, as funcionalidades de segurança e a privacidade do usuário.
Um navegador corporativo deve abordar a gestão da superfície de ataque, o acesso baseado em Zero Trust, o monitoramento e a proteção de SaaS, a proteção contra páginas da web maliciosas, além de garantir o acesso seguro de terceiros e de dispositivos pessoais (BYOD).
Ele verifica extensões pré-instaladas, detecta e remove extensões maliciosas com base em seu comportamento e aplica políticas para impedir a instalação de extensões ou realizar análises de segurança em tempo real.
Os navegadores corporativos analisam as páginas em tempo real durante a renderização para detectar phishing de credenciais, downloads não solicitados, exploração de vulnerabilidades do navegador e modificações não autorizadas de recursos, como o sequestro de câmera ou microfone.
Os navegadores corporativos monitoram atividades e realizam análises de risco localmente, dentro do próprio navegador no dispositivo, enviando apenas dados relacionados a riscos para o servidor, sem expor informações de identificação pessoal (PII).
Ele funciona como um fator de autenticação para aplicações corporativas SaaS, integra-se a provedores de identidade na nuvem (IdP) ou soluções ZTNA e analisa continuamente o comportamento do usuário para garantir o acesso com privilégios mínimos e acionar a autenticação multifator avançada.
Em vez de encerrar sessões inteiras na web, o sistema detecta componentes arriscados em uma página e aplica a ação menos intrusiva possível, como desativar recursos específicos da página.