• Ameaças persistentes de DDoS exigem defesa adaptativa. Os serviços financeiros enfrentam um aumento de 738% nas durações globais de ataques de DDoS das camadas 3 e 4 desde 2024; as organizações devem implementar uma infraestrutura resiliente para mitigar essas interrupções operacionais cada vez mais sofisticadas e persistentes.



• Botnets orientadas por IA aumentam a escala do risco. Os agentes de ameaças estão aproveitando a IA para alimentar grandes botnets de IoT, que podem comprometer milhões de dispositivos de IoT; a neutralização dessas ameaças de alta capacidade exige que as autoridades e os provedores de segurança detenham operações digitais coordenadas.



• APIs ocultas criam pontos de entrada não monitorados. Ciclos de desenvolvimento rápidos e "vibe coding" levam a APIs sombra e zumbi que não têm visibilidade; a descoberta contínua é essencial para fechar essas lacunas e evitar que invasores explorem fluxos de dados financeiros não gerenciados.



• O hacktivismo geopolítico ameaça a disponibilidade dos serviços. Recentemente, grupos pró-Irã estão coordenando ataques de DDoS de vários vetores contra sistemas de pagamento e portais de login para bloquear o acesso dos consumidores; as instituições financeiras devem fortalecer seu perímetro digital contra campanhas voltadas para retaliação que visam infraestruturas críticas.



• Variações de ataque regionais exigem segurança localizada. Embora a EMEA seja o principal alvo de DDoS das camadas 3 e 4, a APAC lidera em DDoS da camada 7 devido ao desenvolvimento acelerado; as empresas devem adaptar sua postura de segurança aos vetores de ataque específicos prevalentes em seu cenário operacional geográfico.



• Escala de ataques volumétricos atinge altos recordes. O setor de serviços financeiros observou um aumento de 236% na escala das ameaças de DDoS volumétricas entre 2024 e 2025; esse rápido escalonamento se alinha à posição do setor como o mais visado para ataques das camadas 3 e 4.



• O setor bancário continua sendo o principal alvo de violações da web e de APIs. Em 2025, a vertical bancária absorveu 60% do total de ataques na web e 83% de todos os ataques direcionados a endpoints de API; essa concentração da atividade destaca o alto ROI que os invasores buscam ao atingir infraestruturas financeiras principais.



• A integração com IA expande a superfície de ataque explorável. Como os sistemas de IA dependem muito de APIs para a troca de dados confidenciais, o volume de dados que flui através desses "tecidos conjuntivos" aumentou significativamente; sem visibilidade adequada, configurações incorretas e controles de acesso quebrados nessas integrações expõem dados confidenciais a riscos extremos.

