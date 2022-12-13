今年的亚太地区及日本合作伙伴峰已于 2022 年 11 月 16 日举行。我要感谢所有亚太地区及日本 (APJ) 的合作伙伴，感谢他们抽出时间，关注并参加了 Akamai 为亚太地区及日本合作伙伴生态系统设计的独家线上活动。

为我们合作伙伴的增长提供动力

这是 Akamai 取得巨大发展的一年，Akamai 的领导团队很高兴能够分享我们如何将收购以及其他发展转化为战略性的新收入机会，为我们合作伙伴的增长提供动力。

今年的峰会旨在为与会者提供工具套件，以助其挖掘更多利润，专注于重要之事，并满怀信心实现交付。



活动参与者阵容

我们的活动参与者包括来自 Akamai（包括我们的首席执行官 Tom Leighton 博士）和我们的合作伙伴的明星阵容。Leighton 博士分享了 Akamai 的 2023 年战略愿景，并深入探讨了影响当今市场的趋势。

来自 Akamai 的演讲者令人印象深刻，他们包括：

Tom Leighton，CEO

亚太地区及日本渠道与联盟区域副总裁 Tatsuya Suzuki

亚太地区及日本总经理 Parimal Pandya

企业安全副总裁 Vijay Kolli

产品管理高级总监 Ashvini Singhal

增长营销高级总监 Hsin Thong Sheng

渠道计划和运营总监 Pablo Onnias

渠道销售和计划总监 Pratyush Raj

产品管理总监 Hrishikesh Varma

我个人非常感谢参与专家小组的 Akamai 合作伙伴。这个同样令人印象深刻的阵容包括：

CTC（日本）总经理 Wataru Matsumoto

网宿（中国）联盟部总监 Mingwei Zhang

Telstra（澳大利亚）网络安全产品经理 Henry Chiu

Shanghai Jinmu IT Ltd.（中国）首席运营官 Cherry Li

Baidam Solutions（澳大利亚）首席执行官兼联合创始人 Phillip Jenkinson

NTT Ltd.（印度）服务供应管理高级总监 Rishikesh Kamat

Telin（印度尼西亚）安全产品管理主管 Tommy Adhayasa Suramardhana

Fujitsu（澳大利亚）网络安全业务负责人 Mark Trumble

展示、聊天和颁奖

我们的活动包括 Akamai 的 2023 年愿景、STG/ETG 产品路线图、服务集成商/运营商/安全技术创新展示，甚至还有一次炉边谈话，让合作伙伴听取合作伙伴社区同行的成功案例。

活动最后还颁发了 2022 年亚太地区及日本合作伙伴奖，对合作伙伴的杰出表现和创新进行了表彰。

Akamai 很高兴能在这次活动中接待我们的合作伙伴。我很享受与与会者的接触和互动，并期待着 2023 年的下一次活动。