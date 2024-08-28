警惕无法修复的漏洞：Corona Mirai 僵尸网络通过零日漏洞传播

为确保我们自己和客户网络生活的安全，Akamai SIRT 监控并参与许多内部和外部情报反馈工作。在此过程中，我们通过自己的全球蜜罐网络发现了几种主动威胁，其中包括本文中要讨论的漏洞：CVE-2024-7029，由 Aline Eliovich 发现。

这是在 AVTECH IP 摄像头设备的亮度函数中发现的 RCE 零日漏洞，攻击者可以利用该漏洞注入命令，在目标系统上传播一种 Mirai 变体。这可以通过提升的权限（运行进程所有者）远程执行。2024 年 8 月，网络安全和基础架构安全局 (CISA) 针对这一漏洞发布了工业控制系统 (ICS) 公告，指出其攻击复杂性低、可以远程利用并且已被公开利用。

除 CVE-2024-7029 之外，该僵尸网络活动还利用了多个漏洞，包括几个 AVTECH 漏洞、Hadoop YARN RCE、CVE-2014-8361 和 CVE-2017-17215。这种攻击活动呈现出令人担忧的趋势，即攻击者利用较早的、优先级可能较低的未修补漏洞来实现恶意目的。