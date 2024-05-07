Akamai 的 EMEA 安全技术和战略总监 Richard Meeus 认为：“企业应假设存在入侵。这并非是要小题大做，而是让企业专注于核心业务。企业应对网络进行分段，使潜在攻击者难以通过网络搜索并窃取重要数据。

就像潜艇一样，一个舱室遭到破坏，并不会危及整艘潜艇。因为你可以通过关闭舱门，防止其他舱室被水淹没。遗憾的是，遭遇网络攻击是“何时发生”而非“是否发生”的问题，因此，做好严密的防水工作总比沉入海底要好得多。”

随着勒索软件攻击和其他网络攻击的频率和影响不断增加，分段正成为企业 Zero Trust 策略的核心。我们新发布的全球微分段现状报告从全新的行业特定视角探讨了这一重要的安全话题。