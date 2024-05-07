Com que eficácia você está implantando a segmentação para mitigar os riscos de ataques cibernéticos?

De acordo com Richard Meeus, diretor de Tecnologia e Estratégia de Segurança, EMEA, na Akamai, "as organizações devem pressupor que haverá violação. Isso não é exagero, e possibilita que as empresas se concentrem no que é fundamental para seus negócios. As organizações devem segmentar suas redes para dificultar que os invasores se movimentem através delas em busca de dados valiosos para roubar.

"Como em um submarino, se um compartimento for violado, ele não coloca em risco toda a embarcação, porque você pode limitar as inundações fechando as divisórias. Infelizmente, sofrer um ataque cibernético é uma questão de 'quando', e não de 'se'. Por isso, tornar tudo à prova d’água é muito melhor do que afundar nas profundezas."

À medida que a frequência e o impacto de ataques de ransomware e outros ataques cibernéticos continuam a crescer, a segmentação está se tornando o centro das estratégias Zero Trust corporativas. Nosso novo estado global de relatórios de microssegmentação fornece uma perspectiva nova e centrada no setor sobre esse tópico crítico de segurança.