今回のAkamaiの調査結果は、世界のマイクロセグメンテーションの現状に関する4つの新しいレポートにまとめられています（ページ下部にリンクがあります）。それぞれ、サイバー攻撃の標的リストの上位にある重要な業界、すなわちeコマース、ヘルスケア、金融サービス、エネルギーを取り上げています。この新しいeブックはB2B調査の大手企業であるVanson Bourneからの依頼を受けてAkamaiが作成したもので、現在の脅威の状況と、包括的なセグメンテーション戦略がリスクの緩和にもたらす重大な影響について、非常に興味深い内容を提示しています。

レポートの要点をいくつかご紹介します。