Accelerated Compute 方案
为专业工作负载提供对云端 ASIC 的专用访问，包括使用 NETINT VPU 进行媒体转码。
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
常见问题
常见问题
服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了一台 1 GB 的虚拟机（VM），并在使用 24 小时后将其删除，您需要支付的账单金额为 0.18 美元（24 小时 x 0.0075 美元/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后，系统将自动进行扣款。阅读本指南，了解计费机制。
在您的促销抵扣额度用完或者促销抵扣额度期限到期后，我们将开始从您的信用卡中扣款。例如，如果您获得了 100 美元为期 60 天的额度，则该 100 美元的额度会自动应用于您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元，则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内花费了 150 美元，则 100 美元的额度已全部用完，并且您的信用卡将被收取 50 美元的费用。在促销抵扣额度期限到期后，任何已启用的服务所产生的费用将从您的信用卡中收取。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制。
是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您希望停止支付某项特定服务的账单，您需要将其从您的账户中完全删除。
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