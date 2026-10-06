|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|VPU
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|VPU NETINT Quadra T1U x1 Small
|$ 280,00
|$ 0,42
|16 GB
|1
|8
|200 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
|VPU NETINT Quadra T1U x1 Medium
|$ 352,00
|$ 0,53
|24 GB
|1
|12
|300 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
|VPU NETINT Quadra T1U x2 Small
|$ 488,00
|$ 0,73
|24 GB
|2
|12
|300 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrati
Piani di Accelerated Compute
Accesso dedicato alle ASIC nel cloud per carichi di lavoro specializzati, incluso il transcoding dei contenuti multimediali con le VPU NETINT.
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Domande frequenti
Domande frequenti
Ti viene addebitata la tariffa oraria per il servizio (le tariffe vengono arrotondate per eccesso all'ora più vicina). Ad esempio, se crei una VM da 1 GB e la elimini dopo 24 ore di utilizzo, ti verranno addebitati 0,18 USD (24 ore x 0,0075 USD/ora). La fattura viene inviata il primo giorno del mese successivo; tuttavia, si potrebbe ricevere una fattura a metà mese se il conto raggiunge un certo limite di fatturazione per i servizi utilizzati all'interno di un singolo mese. La riscossione del pagamento avviene automaticamente una volta generata la fattura. Leggi questa guida per capire come funziona la fatturazione.
L'addebito sulla carta di credito viene effettuato una volta esaurito l'importo o scaduto il periodo del credito promozionale. Ad esempio, se si riceve un credito di 100 dollari per 60 giorni, questo credito verrà automaticamente applicato all'account del cliente. Se durante questi 60 giorni il cliente spende 50 dollari, non verrà effettuato alcun addebito sulla carta. Se, invece, durante questi 60 giorni il cliente spende 150 dollari, il credito di 100 dollari verrà utilizzato completamente e verrà effettuato un addebito di 50 dollari sulla carta di credito del cliente. Una volta scaduto il periodo del credito promozionale, i costi di eventuali servizi attivi verranno addebitati sulla carta di credito del cliente.
Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.
Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.
Sì. Conserviamo i tuoi dati salvati e riserviamo la tua capacità di utilizzare altre risorse come RAM, trasferimento, ecc., anche quando la tua VM è spenta. Il cliente riceverà una fattura per tutti gli altri servizi eventualmente attivi, come Longview Pro o un indirizzo IP aggiuntivo. Se desideri interrompere la ricezione di fatture per un servizio specifico, è necessario rimuoverlo completamente dal tuo account.
Applichiamo le imposte dovute ai clienti che sono soggetti a tassazione. Si consiglia di consultare la nostra guida sulle informazioni fiscali per saperne di più sui paesi a cui applichiamo le imposte, sulle aliquote fiscali e su come aggiungere il codice fiscale dell'azienda al proprio account.
Richiedi un'analisi personalizzata dei costi per il cloud
Mettiti in contatto con il nostro team commerciale per discutere dei tuoi obiettivi, personalizzare la tua infrastruttura e creare la soluzione per il cloud ideale con le funzionalità di cui hai bisogno.