|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|VPU
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Small
|280,00 $
|0,42 $
|16 GB
|1
|8
|200 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium
|352,00 $
|0,53 $
|24 GB
|1
|12
|300 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|NETINT Quadra T1U VPU x2 Small
|488,00 $
|0,73 $
|24 GB
|2
|12
|300 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
Planes de Accelerated Compute
Acceso dedicado a ASIC en la nube para cargas de trabajo especializadas, incluida la transcodificación de contenido multimedia con VPU de NETINT.
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Se le cobrará la tarifa por hora de un servicio (las tarifas se redondean hacia arriba a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea una máquina virtual de 1 GB y la elimina después de 24 horas de uso, se le cobrarán 0,18 $ (24 horas x 0,0075 $/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; sin embargo, es posible que reciba una factura a mitad de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación para los servicios utilizados en un solo mes. El cobro del pago se realiza automáticamente una vez que se genera la factura. Lea esta guía para saber cómo funciona la facturación.
El gasto se cargará en su tarjeta de crédito después de que se agote la cantidad de crédito promocional o después de que caduque el plazo de crédito promocional. Por ejemplo, si ha recibido un crédito de 100 $ para 60 días, entonces ese crédito de 100 $ se aplica automáticamente a su cuenta. Si gasta 50 $ durante esos 60 días, no se le cobrará ningún cargo en su tarjeta. Si gasta 150 $ dentro de ese plazo de 60 días, entonces el crédito de 100 $ se agotaría completamente, y en su tarjeta de crédito se cargarán 50 $. El gasto se cargará en su tarjeta de crédito para cualquier servicio activo después de que caduque el plazo de crédito promocional.
Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.
Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su máquina virtual está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir facturas por un servicio en particular, debe eliminarlo por completo de su cuenta.
Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Consulte nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países para los que cobramos impuestos, las tasas impositivas y cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.
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