|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|RAM
|VPUs
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Small
|$280,00
|$0,42
|16 GB
|1
|8
|200 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium
|$352,00
|$0,53
|24 GB
|1
|12
|300 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|NETINT Quadra T1U VPU x2 Small
|$488,00
|$0,73
|24 GB
|2
|12
|300 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
Planos Accelerated Compute
Acesso dedicado a ASICs de nuvem para workloads especializadas, incluindo transcodificação de mídia com VPUs NETINT.
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
A cobrança do serviço é feita por hora (os valores são arredondados para a hora cheia mais próxima). Por exemplo, se você criar uma VM de 1 GB e excluí-la após 24 horas de uso, o valor cobrado será de $0,18 (24 horas x $0,0075/h). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, você poderá receber uma fatura de meio de mês se sua conta atingir um determinado limite de cobrança para serviços usados em um único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente assim que a fatura é gerada. Leia este guia para saber como funciona o faturamento.
Seu cartão de crédito será cobrado depois que você esgotar o valor do crédito promocional ou depois que a janela do crédito promocional expirar. Por exemplo, se você recebeu um crédito de US$ 100 por 60 dias, ele será aplicado automaticamente à sua conta. Se você gastar US$ 50 nesses 60 dias, seu cartão não será cobrado. Se você gastar US$ 150 nesses 60 dias, o crédito de US$ 100 estará completamente esgotado e seu cartão de crédito será cobrado US$ 50. Seu cartão de crédito é cobrado pelos serviços ativos após o término da janela do crédito promocional.
Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.
Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.
Sim. Nós mantemos os seus dados salvos e reservamos a sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando a sua VM estiver desligada. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser parar de receber cobranças por um determinado serviço, precisará removê-lo inteiramente da sua conta.
Recolhemos impostos para clientes sujeitos a eles. Consulte nosso Guia de informações fiscais para saber mais em quais países recolhemos impostos, as tarifas fiscais e como adicionar o CNPJ da sua empresa à sua conta.
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