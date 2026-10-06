|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|VPU
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Small
|280,00 $
|0,42 $
|16 Go
|1
|8
|200 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium
|352,00 $
|0,53 $
|24 Go
|1
|12
|300 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|NETINT Quadra T1U VPU x2 Small
|488,00 $
|0,73 $
|24 Go
|2
|12
|300 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
Forfaits Accelerated Compute
Accès dédié aux ASIC de cloud pour les charges de travail spécialisées, y compris le transcoding multimédia avec les VPU NETINT.
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Foire aux questions
Foire aux questions
Vous êtes facturé au tarif horaire pour chaque service (les tarifs sont arrondis à l'heure la plus proche). Par exemple, si vous créez une machine virtuelle (VM) de 1 Go et la supprimez après 24 heures d'utilisation, vous serez facturé 0,18 $ (24 heures x 0,0075 $/h). Vous recevrez une facture le premier jour du mois calendaire suivant. Toutefois, une facture intermédiaire peut être émise si votre compte atteint un certain seuil de facturation pour les services utilisés au cours du mois. Le prélèvement du paiement s'effectue automatiquement dès la génération de la facture. Consultez ce guide pour comprendre le fonctionnement de la facturation.
Votre carte de crédit est débitée après épuisement du crédit promotionnel ou à l'expiration de la période de validité du crédit. Par exemple, si vous recevez un crédit de 100 $ valable 60 jours, ce montant est automatiquement appliqué à votre compte. Si vous dépensez 50 $ pendant ces 60 jours, votre carte ne sera pas débitée. Si vous dépensez 150 $ pendant ces 60 jours, le crédit de 100 $ sera entièrement épuisé, et votre carte de crédit sera débitée de 50 $. Votre carte est également débitée pour tout service actif après l'expiration de la période de validité du crédit.
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.
Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.
Oui. Nous conservons vos données enregistrées et réservons votre capacité à utiliser d'autres ressources (RAM, transfert de données, etc.), même lorsque votre VM est arrêtée. Vous recevrez également une facture pour tout autre service actif, comme Longview Pro ou une adresse IP supplémentaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir de facture pour un service en particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte.
Oui, nous collectons des taxes pour les clients qui y sont assujettis. Consultez notre guide d'information fiscale pour en savoir plus sur les pays pour lesquels nous collectons des taxes, les taux applicables, et comment ajouter l'identifiant fiscal de votre entreprise à votre compte.
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