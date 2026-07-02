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应用程序编程接口 (API) 是现代软件应用程序的重要组成部分。通过使数据库、应用程序和平台能够相互通信并交换信息，API 对于数字生态系统的正常运行至关重要。它们还可以访问或传输大量敏感数据。API 已成为网络犯罪分子的热门攻击媒介，这也让防范 API 安全威胁，成了首席信息安全官的重中之重。
什么是 API？
API 定义规则和协议，使应用程序能够与其他系统通信和共享数据。这种互联性让开发人员在构建应用程序时，能够利用现有应用程序的功能与服务，无需每次都从零开始重新开发这些功能和服务。API 加速了软件开发，并实现了创新、协作和自动化。
网络犯罪分子为何以 API 作为攻击目标
API 的使用呈爆炸式增长，引发了日益严重的 API 安全威胁。由于 API 通常承载着关键功能，它们自然成为了攻击者的目标，用于破坏企业的正常运营。API 还可能会暴露端点，如果没有妥善保护，这些端点可能会被用来获取对应用程序数据和服务，甚至更广泛的 IT 环境的访问权限。而且，API 还会处理大量个人身份信息 (PII)、财务数据和其他敏感信息。在现代应用程序与微服务架构中，企业对 API 的依赖程度不断提升，这不仅催生了一个全新且广泛的攻击面，还让攻击者有了越来越多可乘之机，得以利用 API 代码中的漏洞发起攻击。
为什么说 API 安全防护至关重要
API 安全防护解决方案有助于保护 API 免受网络威胁和漏洞的侵扰，从而保护机密信息并确保 API 提供的数据和服务的可用性。API 安全防护涵盖多层保护措施，通常包括身份验证、授权、验证和加密，以保护 API 端点。
通过成功抵御各类 API 安全威胁，企业不仅能防范可能造成严重损失的攻击，还能达成关键的网络安全目标。
- 保护敏感数据：API 通常会处理大量敏感信息。出色的 API 安全防护有助于避免安全漏洞，防止敏感用户数据和 PII 泄露，同时也能防止攻击者未经授权访问应用程序和 IT 系统。
- 保持信任：数据泄露会严重损害企业的声誉，导致失去信任和商机。通过保护用户、客户和合作伙伴的数据并确保服务的可靠性，保障 API 安全有助于维护他们的信任。
- 确保合规性：许多行业都受到监管要求的约束，必须保护敏感数据。保障 API 安全可帮助企业遵守这些法规，并避免法律处罚和罚款。
- 防止服务中断：网络犯罪分子常将 API 作为攻击目标，以发起拒绝服务 (DoS) 攻击和其他可能影响用户和客户服务可用性的中断活动。保障 API 安全对于维持业务运营和生产力至关重要。
API 安全威胁的类型
API 安全威胁有许多不同类型。《OWASP 十大 API 安全风险清单》列出了开放全球应用程序安全项目确定的最危险的 API 安全威胁。这些威胁及其他威胁会利用各类 API 安全问题。
身份验证和授权问题
身份验证是指验证尝试访问 API 的用户、设备或应用程序，确认其是否与所声称的身份一致。授权是确定已通过身份验证的实体被允许通过 API 执行哪些操作的环节。攻击者可能会利用身份验证协议中的漏洞，或绕过授权检查来获得对 API 的未经授权访问权限。这称为 API 滥用或业务逻辑滥用，可能会导致数据泄露、未经授权的交易或其他恶意活动。API 安全威胁的类型包括：
失效的身份验证：薄弱或配置不当的身份验证机制可能会让攻击者有机可乘，冒充合法用户的身份。
失效的对象级授权：未能正确实施访问控制可能会导致未经授权的用户访问或修改敏感数据。
失效的对象属性级授权：此威胁涉及对对象特定属性的未经授权访问。
数据暴露和数据泄露
在这类 API 安全威胁下，攻击者会操纵 API 返回过量数据或脱敏处理不当的数据，使黑客能够通过分析 API 响应来提取敏感信息。这类 API 安全威胁包括：
- 数据泄露过多：API 可能会返回超出必要的数据，从而增加泄露敏感信息的风险。
- 数据脱敏不足：若未对 PII 等敏感数据进行妥善脱敏处理，可能会导致数据泄露。
注入攻击
在注入攻击中，攻击者会构造包含恶意代码的 API 请求，以此利用 API 在处理输入数据时存在的漏洞。后端系统执行代码时，攻击者可能会获得未经授权的访问权限、篡改数据或执行其他有害操作。注入攻击包括：
SQL 注入：将恶意 SQL 查询插入 API 请求中，以篡改或访问数据库。
命令注入：将恶意代码注入 API 请求中，从而在服务器上执行任意命令。
拒绝服务 (DoS)
DoS 攻击和分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击会在短时间内向 API 发送大量请求，致使 API 的处理能力不堪重负。因此，API 可能会崩溃或运行变慢，导致合法用户无法正常使用。
安全配置错误：
此类 API 安全威胁使攻击者能够利用 API 及其环境中的不正确或不安全配置。利用这些配置错误，黑客可能会获得未经授权的访问权限、升级权限或入侵系统。常见的目标包括不安全的端点、暴露的调试信息以及未修补的 API 漏洞。
不安全的默认配置：这类攻击利用不安全的默认设置。
配置不完整：这类攻击会利用安全设置配置不当的漏洞。
中间机器 (MITM) 攻击
在 MITM 攻击中，黑客拦截客户端与 API 之间的通信，以窃取敏感信息、篡改数据或向通信流注入恶意代码。MITM 攻击可能利用：
缺少加密：如果数据在传输过程中未加密，攻击者将更容易拦截并读取这些数据。
弱加密：使用过时的或弱加密协议。
凭据被盗
攻击者通常使用社会工程技术来获取合法凭据，并访问特权 API 密钥。这使他们能够冒充合法用户或管理员来访问 API。攻击者可能会使用暴力破解攻击来反复猜测密码，直至找到有效的组合。
API 滥用
攻击者可能会利用漏洞来滥用或误用 API，这些漏洞会导致 API 出现非预期行为或恶意行为，或产生不良后果。例如，利用服务器端请求伪造 (SSRF)，攻击者可以操纵 API 向内部系统发出未经授权的请求。这可能会导致未经授权的内部服务访问和数据泄露，这通常会导致大规模、代价高昂的数据抓取攻击。
保护 API 安全所面临的挑战
企业中负责抵御 API 安全威胁的团队必须克服许多挑战。
缺乏监测能力：API 通常存在于复杂的生态系统中，这类系统包含多项服务、第三方集成及微服务。将开源 API 和第三方 API 添加到这种组合中时，安全团队往往很难识别和清点其数字足迹中的所有 API，更不用说保护它们。
实时分析：API 必须频繁地实时处理请求，因此难以实施可能导致延迟的安全措施。
快速激增和 API 蔓延：在许多企业中，多个团队会快速开发 API，但往往缺乏一个统一的框架来管理或保护 API 的安全。这导致他们难以在各类平台间确保统一的安全防护水平。
快速的开发周期：现代软件开发的快速迭代周期，可能会导致安全性被忽视。持续集成和持续部署 (CI/CD) 管道可能缺乏完善的安全测试，无法确保漏洞得到妥善处理。
如何抵御 API 安全威胁
为了成功抵御 API 安全威胁，企业最好采取多种安全措施。
强大的身份验证和授权：使用 OAuth 和多重身份验证 (MFA) 等强身份验证方法，有助于确保只有授权用户才能访问 API。实施功能级授权和失效的对象级授权检查，可以防止未经授权的敏感数据访问。
实时流量分析：分析 API 流量的行为对于确保 API 受到保护至关重要，因为即使是在正确参数内运行的 API 也可能会被滥用。流量分析会监测 API 行为与基准预期的偏差，例如某一 API 调用先从一个国家发起，一小时后却从另一个国家发起。
强大的 API 测试：在 API 投入生产环境前对其进行漏洞评估，是在问题出现之前就对 API 生命周期加以保护的一种方式。这种做法可帮助开发人员跟上创新步伐，同时不影响支持创新的 API 的安全性。
API 网关：API 网关充当所有 API 请求的入口点，可管理身份验证、速率限制、流量管理和缓存等任务，从而实时防范 DDoS 攻击。
速率限制和节流：通过限制 API 在给定时间段内可以处理的请求数量，速率限制和节流有助于防止 DoS 和 DDoS 攻击。这可确保即使在高流量情况下，API 仍可供合法用户使用。
输入验证：验证所有输入数据可以防止许多常见攻击，例如 SQL 注入和过度数据泄露。确保 API 仅处理有效和预期的数据，可以降低出现安全漏洞的风险。
使用安全的通信：使用传输层安全 (TLS) 对传输中数据进行加密，有助于保护敏感信息免受攻击者拦截。确保客户端与 API 之间的所有通信都经过加密，对于维护数据机密性和完整性至关重要。
定期审核和 API 安全测试：定期进行安全审核和测试，有助于识别和解决漏洞，避免漏洞被攻击者利用。自动化安全测试工具可以集成到 CI/CD 管道中，以确保持续的安全监测。
API 管理和网关解决方案：利用 API 管理和网关解决方案，能够实现对 API 安全的集中管控。这些工具可以帮助实施安全策略、监测 API 使用情况并检测潜在的安全威胁。
实施 Zero Trust 架构采用 Zero Trust 安全模型，可确保默认情况下不信任任何用户或设备，无论其所处位置如何。持续验证身份和权限，有助于确保只有授权用户才能访问 API。
使用 Web 应用程序防火墙 (WAF)：Web 应用程序防火墙可帮助保护 API 免受基于 Web 的常见攻击，例如 SQL 注入和跨站脚本攻击 (XSS)。经配置，WAF 可以阻止恶意请求并提供额外的安全保护层。
API 安全防护最佳实践
除实施特定 API 安全解决方案外，企业还可以通过遵循这些最佳实践，提高 API 安全性。
遵循 OWASP 准则：开放全球应用程序安全项目 (OWASP) 为保护 API 提供了全面的准则。“OWASP 十大 API 安全风险清单”重点介绍了最关键的 API 安全风险，并提供了抵御建议。
保护 API 端点：通过身份验证和授权检查，确保所有 API 端点得到妥善保护，有助于防止未经授权的访问。实施适当的访问控制措施并定期审查端点配置，增强安全性。
使用 JSON Web 令牌 (JWT)：使用 JSON Web 令牌保护数据交换流程，有助于确保 API 请求经过身份验证和授权。JWT 提供了一种在各方之间安全地传输信息的方式，可用于验证 API 请求的完整性和真实性。
监控 API 行为：监控 API 行为有助于检测可能表明存在安全威胁的异常或可疑活动。实施日志记录和监控解决方案，可以监测 API 流量，并帮助识别潜在的安全事件。
培训开发人员：向开发人员介绍 API 安全防护最佳实践，并通过 API 测试将安全性纳入 API 开发流程中，这有助于防止安全漏洞的出现。提供有关安全编码实践的培训和资源，可以增强 API 的整体安全性。
自动化安全措施：自动化有助于确保在 API 生命周期中一致地应用安全措施。自动化工具可用于安全测试，监控和实施安全策略，以降低人为错误的可能性。
保护 API 密钥：API 密钥是用于验证 API 请求的标识符，如果保护不当，可能会被泄露。使用 MFA 和安全地存储 API 密钥，有助于保护它们免受未经授权的访问。
抵御爬虫程序：恶意爬虫程序会利用 API 来执行自动网络攻击，例如撞库或抓取敏感数据。实施爬虫程序抵御策略和监控 API 流量，有助于检测和防范此类活动。
常见问题
API 安全更专注于保护 API，以防止未经授权的访问、对数据进行加密和保护以及修复常见的漏洞。应用程序安全防护的范围更广，并专注于保护整个应用程序，包括其代码、基础架构和用户数据。
API 端点是一个特定的地址或 URL，应用程序可以在其中访问另一项服务以获取数据或执行操作。