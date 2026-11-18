这是一项托管服务，提供全天候、专家主导的事件调查和快速响应，以保护企业 API 并增强安全运营中心 (SOC) 团队的能力。
核心要点
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API 采用的扩大使安全团队不堪重负。
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不断扩大的攻击面和人才短缺使企业 API 暴露于风险之中，需要由专家主导的托管 SOC 增援来缓解威胁。
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未修复的 API 漏洞会使业务数据面临风险。
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缺乏专业技能会危及关键数据，因此必须进行彻底的事件调查以从根源上修复问题。
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失控的安全延迟会放大攻击影响。
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威胁响应延迟会增加企业脆弱性，因此需要 Akamai SOCC 分析师进行全天候监控，以实现快速抵御。
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被动式安全措施无法提供长期保护。
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运营防御不足会增加暴露风险，需要主动威胁搜寻和咨询服务来构建稳健的安全防护。
常见问题
常见问题
该服务可解决以下问题：API 快速普及带来的攻击面扩大、网络安全人才短缺、API 安全领域存在的技能差距，以及难以调查关键 API 发现项或修复根本原因。
关键组成部分包括：具备高级异常检测的主动监控；通过全面的事件调查提供切实可行的建议和根本原因解决方案；以及通过全天候访问 Akamai 安全运营指挥中心 (SOCC) 实现可扩展的防护。
关键功能包括：全天候监控与支持、威胁搜寻、API 运营化与咨询服务、持续的专业服务、支持专员，以及针对产品中断/修复的增强型 SLA。
它通过提供受过 API 安全培训的分析师来增强 SOC 团队，这些分析师主动监控运行时行为、调查安全事件并响应运行时事件。
企业好处包括：全面的 API 保护、通过 Akamai 全球 SOCC 实现的专家主导的安全管理、更快的事件解决速度，以及可扩展的安全运营。