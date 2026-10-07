该清单将 Akamai 互联网现状（SOTI）安全报告：《2026 年企业 AI 使用风险报告》中的关键发现转化为实用的检查项。
要点汇总
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缺乏监控的 AI 使用会造成企业关键可视性缺口。
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未经批准的工具、影子 AI 以及个人账户与企业账户之间的交叉使用会扩大攻击面，并导致企业专有数据暴露。
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通过 AI 交互造成的数据泄露会危及合规性。
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通过提示、文件上传以及复制/粘贴操作暴露的敏感信息，需要直接监控并采用专门的数据丢失防护（DLP）控制措施。
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自主 AI 智能体和扩展程序会带来不受管控的风险。
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未纳入资产清单的智能体和存在风险的扩展程序权限，可能导致对敏感企业资源的过度访问。
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动态风险管理助力企业安全采用 AI。
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通过实施实时可见性和严格的身份控制，企业可以在持续监督与业务创新之间取得平衡。
常见问题
常见问题
一刀切的限制会阻碍创新，而要有效保障 AI 的安全应用，则需要采取动态且持续的风险管理方法。
安全团队应当全面监控浏览器、AI 专用浏览器、桌面应用、IDE（集成开发环境）以及扩展程序中的 AI 应用使用情况。
企业可以检测未经授权的 AI 活动，维护允许与限制名单，识别个人账户混用情况，并建立治理策略。
安全团队必须监控提示词、文件上传、复制/粘贴活动，以及涉及敏感数据或专有数据的总体交互行为。
安全团队必须对这些资产进行盘点，监控 AI 智能体可访问的数据，治理其自主行为，并识别高风险的扩展程序权限。
企业应当强制实施单点登录（SSO）和多因素身份验证（MFA），跟踪个人账户与企业账户的混用情况，检测会话劫持，并持续监控访问行为以识别异常活动。
其目标在于对 AI 应用建立主动的可视性与治理机制，从而在保障安全创新的同时实现全面监管。