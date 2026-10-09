A lista resume as principais conclusões do relatório de segurança State of the Internet (SOTI) da Akamai, Enterprise AI Usage Risk de 2026.
Principais tópicos
-
O uso de IA sem monitoramento gera lacunas críticas de visibilidade nas empresas.
-
Ferramentas não autorizadas, inteligência artificial oculta e o uso de contas pessoais em sistemas corporativos aumentam a superfície de ataque e expõem dados confidenciais das empresas.
-
Vazamentos de dados em interações com IA representam uma ameaça à conformidade regulatória.
-
Informações confidenciais expostas por meio de prompts, uploads de arquivos ou ações de copiar e colar exigem monitoramento direto e controles específicos de DLP.
-
Agentes de IA autônomos e extensões podem representar riscos não controlados.
-
Agentes não inventariados e permissões de extensão arriscadas podem conceder acesso excessivo a recursos corporativos confidenciais.
-
A gestão dinâmica de riscos permite a adoção segura da inteligência artificial nas empresas.
-
Garantir visibilidade em tempo real e controles rigorosos de identidade permite equilibrar a supervisão contínua com a inovação empresarial.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Restrições generalizadas impedem a inovação, enquanto a adoção segura da inteligência artificial exige uma abordagem dinâmica e contínua de gestão de riscos.
As equipes de segurança devem monitorar o uso de aplicações de IA em navegadores, navegadores de IA, aplicações de desktop, IDEs e extensões.
As organizações podem detectar atividades de IA não autorizadas, manter listas de permissões e restrições, identificar sobreposições entre contas pessoais e estabelecer políticas de governança.
As equipes de segurança devem monitorar solicitações, uploads de arquivos, atividades de copiar e colar, além de interações em geral que envolvam dados confidenciais ou privados.
As equipes devem fazer um inventário desses ativos, monitorar os dados aos quais os agentes têm acesso, controlar ações autônomas e identificar permissões de extensão que representem riscos.
As organizações devem implementar autenticação única (SSO) e autenticação multifator (MFA), monitorar a transição entre contas pessoais e corporativas, detectar sequestro de sessões e monitorar continuamente o acesso em busca de comportamentos anômalos.
O objetivo é estabelecer uma visibilidade e uma governança proativas sobre as aplicações de inteligência artificial, a fim de equilibrar a inovação segura com uma supervisão abrangente.