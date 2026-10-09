Die Checkliste übersetzt die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem SOTI‑Sicherheitsbericht (State of the Internet) Bericht zu den Risiken der KI‑Nutzung in Unternehmen 2026.
Wesentliche Erkenntnisse
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Nicht überwachte KI‑Nutzung schafft kritische Transparenzlücken:
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Nicht genehmigte Tools, Schatten‑KI und der Einsatz privater Konten bei der Arbeit – all diese Faktoren erweitern die Angriffsfläche und gefährden Unternehmensdaten.
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Datenlecks durch KI‑Interaktionen gefährden die Compliance:
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Sensible Informationen, die über Prompts, Dateiuploads und Copy/Paste offengelegt werden, erfordern eine direkte Überwachung und spezielle DLP‑Kontrollen.
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Autonome KI‑Agenten und -Erweiterungen schaffen ein unverwaltetes Risiko:
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Unbekannte Agenten und riskante Erweiterungsberechtigungen können übermäßigen Zugriff auf sensible Unternehmensressourcen gewähren.
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Dynamisches Risikomanagement ermöglicht eine sichere KI‑Einführung:
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Die Durchsetzung von Echtzeittransparenz und strikten Identitätskontrollen bringt kontinuierliche Überwachung mit Geschäftsinnovation in Einklang.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Eine pauschale Beschränkung behindert die Innovation – eine effektive, sichere KI‑Einführung erfordert stattdessen einen dynamischen, kontinuierlichen Risikomanagement-Ansatz.
Sicherheitsteams sollten die Nutzung von KI‑Anwendungen in Browsern, KI‑Browsern, Desktop-Anwendungen, IDEs und Erweiterungen überwachen.
Unternehmen können nicht genehmigte KI‑Aktivitäten erkennen, Listen mit genehmigten und verbotenen Anwendungen pflegen, den Einsatz privater Konten bei der Arbeit identifizieren und Governance-Richtlinien einrichten.
Sicherheitsteams müssen Prompts, Dateiuploads, Copy/Paste-Aktivitäten und allgemeine Interaktionen überwachen, die sensible oder firmeneigene Daten beinhalten.
Teams müssen einen Bestand dieser Assets führen, die Daten überwachen, auf die Agenten zugreifen können, autonome Aktionen kontrollieren und riskante Erweiterungsberechtigungen erkennen.
Unternehmen sollten SSO und MFA durchsetzen, den Einsatz privater Konten bei der Arbeit im Blick behalten, die Übernahme von Sitzungen erkennen und den Zugriff kontinuierlich auf ungewöhnliches Verhalten überwachen.
Ziel ist es, proaktive Transparenz und Governance für KI‑Anwendungen zu schaffen, um sichere Innovation mit umfassender Überwachung in Einklang zu bringen.