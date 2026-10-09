La liste de contrôle récapitule les principales conclusions du rapport État des lieux d'Internet sur la sécurité d'Akamai et du rapport 2026 sur les risques liés à l'usage de l'IA en entreprise.
Points à retenir
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L'utilisation de l'IA sans surveillance entraîne des lacunes critiques en matière de visibilité pour les entreprises.
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L'utilisation d'outils non autorisés, de l'IA fantôme et le chevauchement des comptes personnels augmentent la surface d'attaque et exposent les données confidentielles de l'entreprise.
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Les fuites de données lors d'interactions avec l'IA menacent le respect des réglementations.
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Les informations sensibles divulguées via les prompts, les téléchargements de fichiers ou les actions de copier-coller nécessitent une surveillance directe et des mesures de prévention des pertes de données (DLP) spécifiques.
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Les agents d'IA autonomes et leurs extensions présentent des risques non maîtrisés.
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Les agents non répertoriés et les autorisations d'extension risquées peuvent accorder un accès excessif aux ressources sensibles de l'entreprise.
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Une gestion dynamique des risques permet aux entreprises d'adopter l'IA en toute sécurité.
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Assurer une visibilité en temps réel et des contrôles d'identité stricts permet de concilier une surveillance continue avec l'innovation en entreprise.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les restrictions générales entravent l'innovation, tandis que la sécurisation de l'adoption de l'IA nécessite une approche dynamique et continue de la gestion des risques.
Les équipes de sécurité doivent surveiller l'utilisation des applications d'IA dans les navigateurs, navigateurs d'IA, applications de bureau, environnements de développement intégrés et extensions.
Les entreprises peuvent détecter les activités d'IA non autorisées, gérer des listes d'éléments approuvés et restreints, identifier les chevauchements entre comptes personnels et mettre en place des règles de gouvernance.
Les équipes de sécurité doivent surveiller les prompts, les chargements de fichiers, les activités de copier-coller et les interactions générales impliquant des données sensibles ou confidentielles.
Les équipes doivent recenser ces ressources, surveiller les données auxquelles les agents ont accès, contrôler les actions autonomes et détecter les autorisations d'extension présentant des risques.
Les entreprises doivent mettre en œuvre l'authentification unique (SSO) et l'authentification multifactorielle (MFA), surveiller les transferts de comptes personnels vers des comptes professionnels, détecter les détournements de session et surveiller en permanence les accès pour identifier les comportements anormaux.
L'objectif est d'établir une visibilité et une gouvernance proactives des applications d'IA afin de concilier innovation sécurisée et contrôle complet.