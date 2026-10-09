La lista de comprobación presenta los principales hallazgos del informe de seguridad sobre el estado de Internet (SOTI) de Akamai, Informe de los riesgos del uso de la IA empresarial de 2026.
Conclusiones clave
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El uso no supervisado de la IA crea brechas de visibilidad empresarial críticas.
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Las herramientas no autorizadas, la IA en la sombra y los cruces de cuentas personales amplían las superficies de ataque y exponen los datos empresariales confidenciales.
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Las filtraciones de datos a través de interacciones de IA amenazan el cumplimiento normativo.
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La información confidencial expuesta a través de prompts, cargas de archivos y acciones de copiar y pegar requiere una supervisión directa y controles de DLP específicos.
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Las extensiones y agentes de IA autónomos introducen riesgos no gestionados.
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Los agentes no inventariados y los permisos peligrosos de las extensiones pueden conceder un acceso excesivo a recursos corporativos confidenciales.
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La gestión dinámica de riesgos permite una adopción segura de la IA empresarial.
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La aplicación de visibilidad en tiempo real y de unos estrictos controles de identidad equilibra la supervisión continua con la innovación empresarial.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Las restricciones generalizadas obstaculizan la innovación, mientras que garantizar una adopción eficaz de la IA requiere un enfoque dinámico y continuo de la gestión de riesgos.
Los equipos de seguridad deben supervisar el uso de las aplicaciones de IA en todos los navegadores, navegadores de IA, aplicaciones de escritorio, IDE y extensiones.
Las organizaciones pueden detectar actividades de IA no autorizadas, mantener listas de aprobaciones y restricciones, identificar el cruce de cuentas personales y establecer políticas de control.
Los equipos de seguridad deben supervisar los prompts, las cargas de archivos, la actividad de copiar/pegar y las interacciones generales que afecten a datos confidenciales o propietarios.
Los equipos deben inventariar estos activos, supervisar los datos a los que pueden acceder los agentes, controlar las acciones autónomas y detectar los permisos peligrosos de las extensiones.
Las organizaciones deben aplicar SSO y MFA, realizar un seguimiento del cruce entre cuentas personales y de empresa, detectar el secuestro de sesiones y supervisar continuamente el acceso para detectar comportamientos anómalos.
El objetivo es establecer una visibilidad y un control proactivos de las aplicaciones de IA para equilibrar la innovación segura con una supervisión integral.