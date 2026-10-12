La checklist traduce i risultati principali del rapporto sulla sicurezza dello stato di Internet (SOTI) di Akamai dal titolo Rapporto sui rischi di utilizzo dell'AI aziendale nel 2026.
Concetti chiave
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L'uso dell'intelligenza artificiale non monitorata crea lacune critiche nella visibilità aziendale.
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Gli strumenti non autorizzati, l'AI ombra e gli account personali espandono le superfici di attacco ed espongono i dati aziendali proprietari.
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Le fughe di dati favorite dalle interazioni con l'intelligenza artificiale minacciano la conformità normativa.
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Le informazioni sensibili esposte tramite messaggi, caricamenti di file e azioni di copia/incolla richiedono un monitoraggio diretto e controlli DLP dedicati.
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Gli agenti e le estensioni dell'AI autonoma introducono rischi non gestiti.
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Gli agenti non inventariati e le autorizzazioni di estensioni rischiose possono concedere un accesso eccessivo alle risorse aziendali sensibili.
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La gestione dinamica dei rischi consente un'adozione sicura dell'AI aziendale.
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L'applicazione della visibilità in tempo reale e di controlli rigorosi delle identità bilancia la supervisione continua con l'innovazione aziendale.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Le restrizioni generali ostacolano l'innovazione, mentre per proteggere l'adozione dell'intelligenza artificiale è richiesto un approccio dinamico e continuo alla gestione dei rischi correlati.
I team addetti alla sicurezza devono monitorare l'utilizzo delle applicazioni basate sull'AI all'interno di browser, browser AI, app desktop, IDE ed estensioni.
Le organizzazioni possono rilevare attività di intelligenza artificiale non autorizzate, mantenere elenchi approvati e limitati, identificare le interazioni degli account personali e stabilire policy di governance.
I team addetti alla sicurezza devono monitorare messaggi, caricamenti di file, attività di copia/incolla e interazioni generali che coinvolgono i dati sensibili o proprietari.
I team devono stilare un inventario di queste risorse, monitorare i dati a cui gli agenti possono accedere, gestire le azioni autonome e rilevare le autorizzazioni per le estensioni rischiose.
Le organizzazioni devono applicare l'SSO e l'MFA, tenere traccia delle interazioni degli account personali-aziendali, rilevare l'hijacking delle sessioni e monitorare costantemente gli accessi per individuare comportamenti anomali.
L'obiettivo è stabilire visibilità e governance proattive sulle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale per bilanciare l'innovazione sicura con una supervisione completa.