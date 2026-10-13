这家医疗保健服务提供商的数字服务以移动和 Web 平台为中心，使患者能够轻松预约挂号、查看化验结果、咨询医生以及管理费用支付。在后端，临床医生和工作人员依赖 API 连接 EHR 系统、诊断系统、保险公司等。由于其整个数字生态系统每月的点击量超过 5 亿次，因此该企业需要采取能够随之同步扩展的网络安全策略。

但是，如此庞大的体量也带来了一些挑战。该企业的首席信息安全官对此解释道：“我们的部分 API 暴露于公共环境中，同时我们缺乏一致的标准。”

该企业当时使用的是传统的 Web 应用程序防火墙 (WAF)，该防火墙会产生频繁的误报，导致规则管理工作变得非常棘手。此外，它对 API 的监测能力有限。该首席信息安全官继续说道：“在日益严峻的网络安全形势下，这种局面让人无法接受。”

鉴于其三分之一的 Web 流量被标记为恶意流量（包括爬虫程序、API 滥用和 DDoS 攻击），该企业需要的不仅仅是传统边界防御。该首席信息安全官说道：“我们需要的是能够提供先进的防护体系并具备深厚行业专业知识的企业级安全合作伙伴。”