Dieses Formular dient den zuständigen Behörden in EU‑Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission oder dem Europäischen Rat für digitale Dienste dazu, gemäß den Artikeln 9 und 10 des Digital Services Act (DSA) illegale Inhalte zu melden oder Informationen anzufordern.

Wenn Sie keine zuständige Behörde sind und einen Antrag im Rahmen des DSA stellen möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular, da Ihre Meldung andernfalls nicht bearbeitet wird.

Das Formular muss in englischer Sprache ausgefüllt werden.