Danielle Cook ha sido una fuerza impulsora en la industria cloud native desde 2016, ayudando a las organizaciones a adoptar tecnologías listas para entornos empresariales mientras comunica su valor para el negocio. Es coautora y mantiene el Modelo de Madurez Cloud Native de la Cloud Native Computing Foundation, copreside el grupo de trabajo CNCF Cartografos y es coautora de Admiral Bash’s Island Adventure. Como embajadora de la CNCF y fundadora de KubeCrash, un encuentro virtual bianual, promueve el software de código abierto y el activismo impulsado por la comunidad.