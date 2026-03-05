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Danielle Cook

Director of Product Marketing

Danielle Cook ha sido una fuerza impulsora en la industria cloud native desde 2016, ayudando a las organizaciones a adoptar tecnologías listas para entornos empresariales mientras comunica su valor para el negocio. Es coautora y mantiene el Modelo de Madurez Cloud Native de la Cloud Native Computing Foundation, copreside el grupo de trabajo CNCF Cartografos y es coautora de Admiral Bash’s Island Adventure. Como embajadora de la CNCF y fundadora de KubeCrash, un encuentro virtual bianual, promueve el software de código abierto y el activismo impulsado por la comunidad.

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